Возможен рост котировок нефти к $123-124/барр. в ближайшее время - BCS Express

Возможен рост котировок нефти марки Brent к уровням $123-124 за баррель в ближайшее время, считают эксперты BCS Express.

"Цены на нефть марки Brent в четверг подскочили после пробоя сопротивления $115 за баррель. Инфоповодом стали заявления чиновников в ЕС о том, что компромисс по вопросу эмбарго на российскую нефть может быть достигнут. Параллельно можно видеть, как усугубляются проблемы с доступностью топлива в США, крупнейшем потребителе мира, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Фьючерсы на нефть марки Brent после пробоя $115 могут продолжить движение в направлении $123-124 за баррель. Рыночная ситуация вполне располагает к такому развитию событий. К августу МЭА ожидает рост спроса на 3,6 млн б/с, в то время как уровень предложения по-прежнему останется ограниченным".

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