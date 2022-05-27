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27 мая 2022 года 09:06

Dow Jones завершил в плюсе 5-й день подряд

Рынок акций США в четверг продемонстрировал уверенный подъем. Фондовые индексы крупнейших государств АТР повышаются в ходе торгов в пятницу. Нефтяной рынок продолжает расти в пятницу.

Американский фондовый рынок в четверг продемонстрировал уверенный подъем вслед за повышением котировок акций потребительских и технологических компаний.

При этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" пятые торги подряд, чего не происходило уже два месяца, сообщает MarketWatch.

Рынок оценивал протокол майского заседания Федеральной резервной системы, который показал, что большинство руководителей ЦБ считают уместным повышение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов по итогам нескольких ближайших встреч.

Быстро повысив процентные ставки в следующие несколько месяцев, Федрезерв надеется таким образом обеспечить себе передышку к концу года для того, чтобы решить, какие шаги предпринять дальше. Агрессивная стратегия дала бы ФРС "хорошее положение позже в этом году" для оценки влияния более высоких ставок на экономику и определения масштабов дальнейшего повышения, сообщалось в протоколе.

С приближением лета и близким окончанием сезона корпоративной отчетности отрицательных факторов, которые могли бы вызвать потрясения на рынках, становится меньше, отмечают эксперты.

"Ожидаемых плохих новостей нет, хотя что-то негативное может появиться и совершенно неожиданно", - сказал рыночный аналитик и профессор Университета Рутгерса Моханнад Аама.

"В преддверии праздничных выходных сейчас хорошее время, чтобы увидеть рынок "в зеленой зоне", - полагает старший портфельный управляющий Northern Trust (SPB: NTRS) Wealth Management Кей Сасаки. В понедельник биржи США работать не будут в связи с общенациональным праздником.

Broadcom (SPB: AVGO), один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в четверг сообщил о покупке VMware Inc. (SPB: VMW) за $61 млрд. Сделка, которую единогласно одобрили советы директоров обеих компаний, будет оплачена акциями и денежными средствами. В рамках соглашения Broadcom также возьмет на себя долговые обязательства VMware в размере $8 млрд.

Также Broadcom опубликовала отчетность, согласно которой во втором финквартале, который закончился 1 мая, компания увеличила чистую прибыль в 1,7 раза. Кроме того, была объявлена новая программа buyback объемом до $10 млрд.

Котировки акций VMware по итогам торгов повысились на 3,2%, Broadcom - на 3,6%.

Бумаги JetBlue Airways Corp. подорожали на 3,4%. Авиакомпания заявила, что во втором квартале выручка будут находиться у верхней границы опубликованного ранее прогноза, который предполагал повышение на 11-16% относительно допандемийного 2019 года.

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding (SPB: BABA) в четвертом финансовом квартале (январь-март) увеличил выручку на 9%, при этом его чистый убыток вырос в три раза из-за падения стоимости портфеля инвестиций компании. ADS компании в Нью-Йорке взлетели в цене на 14,8%.

Разработчик программного обеспечения Splunk Inc. (SPB: SPLK) увеличил выручку в феврале-апреле на 34% благодаря сильным результатам в сфере "облачных" сервисов и повысил годовой прогноз. Цена бумаг компании поднялась на 4,9%.

Williams-Sonoma Inc. (SPB: WSM), специализирующаяся на продаже кухонных принадлежностей, получила чистую прибыль и выручку в первом квартале текущего финансового года лучше ожиданий аналитиков. Капитализации компании повысилась на 9%.

Операторы сетей магазинов-дискаунтеров Dollar General (SPB: DG) и Dollar Tree (SPB: DLTR) зафиксировали рост выручки в феврале-апреле, в результате чего котировки бумаг этих ритейлеров подскочили на 13,7% и 21,9% соответственно.

Сеть универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) за 13 недель, завершившихся 30 апреля, увеличила чистую прибыль почти в три раза и улучшила годовой прогноз. Цена ее акций взлетела на 19,3%.

Стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 5,2%. Производитель графических процессоров в первом финквартале, который завершился 1 мая, зафиксировал рекордную выручку, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 15%.

Между тем котировки бумаг Nutanix Inc. (SPB: NTNX) рухнули на 23%. Поставщик облачных сервисов для компаний сократил чистый убыток в феврале-апреле, но дал слабый прогноз на четвертый квартал.

Акции Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, подешевели на 4,5% также из-за того, что прогнозы компании на текущий квартал и весь год не оправдали ожиданий аналитиков.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 516,91 пункта (1,61%) и составил 32637,19 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 4,7%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 4,4%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 3,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день повысилось на 79,11 пункта (1,99%) - до 4057,84 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии подскочил на 305,91 пункта (2,68%) и достиг 11740,65 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в пятницу, следуя за динамикой рынка акций США на фоне оптимизма инвесторов по поводу отчетов ритейлеров.

"Улучшение рисковых настроений на Уолл-стрит, а также сильные финансовые показатели Alibaba и Baidu могут оказать поддержку азиатским рынкам в течение сегодняшней сессии", - говорит рыночный стратег IG в Сингапуре Йип Джун Ронг, которого цитирует MarketWatch.

Американский фондовый рынок в четверг продемонстрировал уверенный подъем вслед за повышением котировок акций потребительских и технологических компаний. При этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" пятые торги подряд, чего не происходило уже два месяца, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК поднялся на 0,6%.

В лидерах роста находятся акции Nikon Corp. (+7,3%), Nippon Yusen K.K. (+7%) и J. Front Retailing Co. Ltd. (+4,9%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group увеличилась на 4%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,4%.

Тем временем акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снизились на 0,6%.

Китайский Shanghai Composite к 8:29 МСК поднялся на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%.

Прибыль китайских промышленных предприятий снизилась в апреле на фоне новых локдаунов в КНР, связанных с пандемией коронавируса. Показатель упал на 8,5% в апреле после подъема на 10,6% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные.

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (12,7%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+6,4%) и Techtronic Industries Co. Ltd. (+5,8%).

Китайский интернет-гигант Alibaba увеличил выручку в четвертом финансовом квартале на 9%, при этом его чистый убыток вырос в три раза из-за падения стоимости портфеля инвестиций компании.

Тем временем бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU) подскочили на 14,4%. Китайский интернет-гигант завершил первый квартал с чистым убытком из-за обесценивания инвестиций, между тем его выручка выросла.

Цена акций производителя электромобилей BYD Co. Ltd. растет на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК поднимается на 0,9%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,9%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,1%.

Розничные продажи в Австралии достигли очередного рекордного уровня в апреле, указав на устойчивость потребительских расходов на фоне улучшения ситуации с пандемией коронавируса и процентных ставок, остающихся вблизи нуля.

Показатель вырос на 0,9% в апреле по сравнению с подъемом на 1,6% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статистические данные.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto прибавили по 2,7%.

Нефтяной рынок продолжает расти в пятницу на ожиданиях увеличения спроса на энергоресурсы при вероятном снижении предложения.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 482 тыс. баррелей, до 219,71 млн баррелей - минимального уровня для этого времени года с 2014 года, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

"Становится понятно, что запасы продолжат сокращаться. Именно это толкает цены на нефть вверх", - отмечает аналитик BOK Financial Деннис Кисслер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $117,66 за баррель, что на $0,26 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $3,37 (3%), до $117,4 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $114,27 за баррель, что на $0,18 (0,16%) выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась $3,76 (3,4%), до $114,09 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается обсуждение в Евросоюзе предложения о введении эмбарго на поставки странам региона российской нефти. Ранее Венгрия заявила, что на поддержит это предложение, пока не будет найдено решение проблемы ее энергетической безопасности.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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