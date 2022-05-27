Шансов на выход индекса Мосбиржи вверх из бокового диапазона больше - BCS Express

Шансов на выход индекса Мосбиржи вверх из устоявшегося бокового диапазона больше, чем вниз, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Несмотря на масштабную волатильность, индекс Мосбиржи по-прежнему находится в устоявшемся боковом коридоре. Снизу зона поддержки расположена на 2165-2235 пунктах. Сверху в качестве зоны сопротивления выделяем уровни 2460-2500 пунктов. В случае их пробоя цели сместятся к 2810-2840 пунктам", - указывает аналитик инвестиционной компании.

По мнению Карпунина, с учетом внешнего и внутреннего фона вероятность выхода из диапазона наверх гораздо выше, чем шансы на снижение к минимумам. При этом ключевую роль в таком движении могут сыграть в первую очередь нефтегазовые бумаги, отмечает он.

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