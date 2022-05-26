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26 мая 2022 года 19:47

Рубль обвалился к доллару и евро по итогам дня на закрытии позиций в условиях завершения налоговых платежей и смягчения ДКП

Москва. 26 мая. Доллар США и евро взлетели к двухнедельным максимумам на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль обвалился к бивалютной корзине в результате активного закрытия позиций в обеих парах на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершившихся накануне основных налоговых выплат мая и ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Курс доллара США составил 65,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,93 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68 руб./EUR1, подорожав на 7,38 рубля. Ранее евро вплотную приближался к 70 руб./$1 впервые с 12 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,58 рубля - до 66,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги четверга обвальным падением к доллару и евро на фоне закрытия позиций и снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после перечисления в бюджет основных налогов мая. Накануне были уплачены НДС, НДПИ и акцизы. Кроме того, давление на рубль оказывает смягчение ДКП Банка России, который в четверг снизил ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов (б.п.), до 11%.

При этом первоначально уменьшение ставки ненадолго задержало падение рубля и позволило ему немного скорректироваться вверх в силу отсутствия явного консенсуса в прогнозах аналитиков относительно величины снижения, однако затем он возобновил падение с удвоенной силой. В целом опрошенные "Интерфаксом" аналитики предполагали снижение ставки в пределах 200-400 б.п.

Это третье снижение ставки подряд таким шагом: 8 апреля она была снижена до 17%, 29 апреля - до 14%. ЦБ резко повысил ключевую ставку 28 февраля с 9,5% до 20% годовых в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте регулятор сохранил ее на уровне 20%.

Банк России отметил значительное замедление текущих темпов роста цен. "Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - подчеркивает ЦБ.

Проинфляционные риски также ограничивает продолжающийся приток средств на срочные рублевые депозиты и сохранение кредитной активности на низком уровне. Это обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий, отмечает регулятор.

Экономическую активность значительно ограничивают сложные внешние условия. "Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", - подчеркивает ЦБ. Регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее очередное заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 10 июня 2022 года.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании в четверг рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - на 200 и 300 б.п. "Мы сегодня рассматривали два варианта - 11% и 12%", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ежегодной встречи кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

ЦБ в итоге выбрал больший шаг, снизив ставку сразу на 300 б.п. - до 11%. Такой большой шаг был выбран, так как ситуация значительно отклоняется от апрельского прогноза ЦБ, пояснила Набиуллина. По ее словам, Банк России понизит прогноз по инфляции на 2022 год с 18-23%, прогнозировавшихся в апреле.

Она добавила, что Банк России также понизит прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с апрельских 12,5-14%, отметив, что ЦБ может вернуться к стандартному шагу снижения ставки в 25 б.п. при возвращении ставки к однозначному значению.

"Если говорить о стандартных шагах, 0,25 процентного пункта мы когда-то называли стандартным шагом, наверное, переход к нему возможен, когда ключевая ставка уйдет в однозначную область", - заявила председатель ЦБ.

ЦБ РФ не видит рисков финансовой стабильности в наблюдавшемся последнее время укреплении рубля, кроме того, сообщила журналистам Набиуллина. "Мы никаких рисков для финансовой стабильности здесь не видим. Действительно, для бюджета это может означать снижение в рублевом выражении доходов от экспортного сектора, нефтегазового прежде всего", - сказала Набиуллина в кулуарах ежегодной встречи представителей кредитных организаций с руководством ЦБ.

Она подчеркнула, что принципиально важно сохранить режим свободного плавания курса рубля. "Курс рубля, понимаете, по нему никогда не бывает довольных. Мы знаем. Экспортеры хотят слабый курс, импортеры хотят более сильный курс. С точки зрения инфляции, людей, укрепление курса воспринимается как благо. На наш взгляд, даже несмотря на то, что сейчас работаем в условиях по движению капитала, курс должен быть плавающим и находить равновесие этих разных интересов - экспортеров, импортеров, с точки зрения бюджета, с точки зрения инфляции через плавание, пусть в рамках этих ограничений", - подчеркнула глава ЦБ.

Текущий курс доллара находится вблизи локального минимума, необходимо постепенно возвращаться к прежнему равновесному курсу рубля, снижая норматив обязательной продажи валютной выручки и ключевую ставку, в свою очередь, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, комментируя текущий валютный курс. "Важно, что у нас идет поэтапное снятие ограничений, в том числе снижается норматив обязательный продажи валютной выручки (снизился с 80% до 50% - ИФ). Это важное решение, мы рассчитываем, что это (снижение - ИФ) дальше продолжится", - сказал министр.

"Сейчас мы говорим, что нам нужно импортозамещение, но если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными", - предупредил он. "Поэтому нам нужно аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который у нас был до", - считает глава Минэкономразвития.

"Конечно, какое-то его укрепление неизбежно, но, тем не менее, то, что мы сейчас наблюдаем, мы исходим из того, что это такая ситуация локального минимума. Мы продолжим и реализовывать меры. И главное, продолжим, надеюсь и уверен, работать вместе с Центральным банком, чтобы у нас своевременно - вот приветствую решение, которое сегодня было принято по процентной ставке (снижение с 14% до 11% - ИФ), и очень важен комментарий, который ЦБ дал относительно возможности, высокой степени вероятности дальнейших решений по снижению ключевой ставки на очередном заседании, которое в начале июня будет", - добавил он.

Россия готовит механизм, позволяющий рассчитаться с держателями суверенных евробондов даже в отсутствие лицензии OFAC, разрешавшей обслуживание долговых обязательств РФ в долларах США, между тем, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Лицензия истекла 25 мая, OFAC не стал ее продлевать.

"Мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и свое тело (долга - ИФ)", - сказал Силуанов журналистам в четверг. "Мы как выполняли (свои обязательства по суверенному долгу в валюте - ИФ), так и будем искать варианты - такие варианты у нас уже готовятся - с тем, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам", - заявил министр.

"Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам, и найдем такую форму", - выразил уверенность Силуанов, не уточнив, в чем суть готовящегося Минфином варианта.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, 25 и 26 мая укрепление рубля остановилось, при этом объемы торгов долларом в среду достигли максимумов с конца февраля ($3,5 млрд). "Во-первых и в основных, мы полагаем, что сигнал к развороту курса доллара был связан с выходом крупных игроков на биржу перед прошедшим сегодня внеплановым заседанием ЦБ, на котором была снижена ключевая ставка до 11%. Потенциал увеличения ставок исчерпан, а темпы роста инфляции (г/г) продолжат замедляться. Во-вторых, отметим окончание выплат по НДС, акцизам, НДПИ 25 мая, а также снижения норм реализации валютной выручки экспортерами с 80% до 50%, что сузило навес предложения долларов на валютном рынке. Мы считаем, что курс доллара в рамках двух недель может закрепиться выше отметки 65 руб.$1, значений оптимальных для бюджета РФ. При этом снижение курса доллара вновь к 55 руб./$1 видим маловероятным ввиду возможных рисков для бюджета. Отметим, что в долгосрочной перспективе давление на рубль будет оказывать восстанавливающийся импорт в страну, а средний курс доллара по итогам года может составить 79,7 руб./$1", - отмечает Жильников.

"На наш взгляд, решение ЦБ РФ снизить ставку на 300 б.п. - до 11% оказало минимальное влияние на динамику рубля. При этом основными факторами, способствовавшими переходу национальной валюты к ослаблению, стали прохождение пика налоговых выплат, что снизило спрос на рублевую ликвидность, а также фиксация прибыли по коротким позициям в долларе и евро, что обеспечило спрос на данные валюты. После сильного роста, продемонстрированного в последние два дня, пара "доллар-рубль" может взять паузу и несколько скорректироваться от достигнутых значений. Однако в среднесрочной перспективе тенденция к росту может сохраниться, а американская валюта предпримет попытку подъема выше 70 рублей", - говорит главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич.

Нефтяные котировки ускорили рост вечером в четверг, причем котировки сорта Brent обновили максимумы с начала марта на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составляет $117,21 за баррель, что на 2,79% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $114,39 за баррель, что на 3,68% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн баррелей.

Дополнительные опасения за баланс спроса и предложения топлива на глобальном рынке вызывают продолжающиеся попытки стран Европейского союза ввести запрет на поставки нефти из России.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта нефтепродуктов из страны для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 мая на 5,7499 рубля, до 62,0495 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,5182 рубля, до 64,4392 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 5,4575 рубля по отношению к среде и составил 62,1738 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 5,3444 рубля и составил 62,5399 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 755,145 млн, из которых $1 млрд 405,066 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 350,079 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 6,5973 рубля, до 64,4647 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 6,5566 рубля, до 64,9812 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR2 млрд 103,316 млн, из которых EUR817,555 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 285,761 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в четверг относительно предыдущего торгового дня после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 11%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 60 базисных пунктов (б.п.) - до 13,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 191 б.п. - до 11,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 186 б.п. - также до 11,98% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 207 б.п. - до 11,81%% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 203 б.п. - также до 11,81% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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