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26 мая 2022 года 19:21

Рынок акций РФ превысил 2400п по индексу Мосбиржи за счет ослабления рубля и ралли Газпрома на новостях о дивидендах

Москва. 26 мая. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне подорожавшей нефти и ралли бумаг "Газпрома" (+9%) на новостях о размере рекомендованных советом директоров концерна дивидендов за 2021 год, индекс Мосбиржи превысил рубеж 2400 пунктов на фоне резкого ослабления рубля после решения Банка России снизить ставку с 14% до 11% годовых.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2413,06 пункта (+3,1%), индекс РТС упал до 1174,72 пункта (-5,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,5%.

Доллар подорожал до 64,7 рубля (+5,37 рубля), максимум сделок - 65,83 руб./$1.

Совет директоров Банка России на внеплановом заседании в четверг принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых. Снизив ставку, ЦБ РФ дал сигнал о том, что допускает возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. По оценке регулятора, годовая инфляция в РФ снижается быстрее ожиданий, а риски для финансовой стабильности несколько сократились.

Акции "Газпрома" в четверг выросли до 295,89 рубля (+9%) при объеме торгов более 40,673 млрд рублей.

Совет директоров "Газпрома" на заседании в четверг рекомендовал годовому собранию принять решение о выплате по итогам 2021 года дивидендов в размере 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию, установить дату закрытия реестра акционеров - 20 июля 2022 года, говорится в сообщении эмитента.

Опубликованный размер дивидендов точно соответствует калькуляции дивидендных выплат в соответствии с дивидендной политикой ПАО - направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

Исходя из отчетности по МСФО за 2021 год, база расчета дивидендов составляет 2,487 трлн рублей, что в пересчете на одну акцию составляет как раз 52,53 рубля., а в сумме - 1,244 трлн руб.

Днем в четверг акции "Газпрома" в отсутствие новостей локально падали до 245 рублей (-9,7%), что может быть связано с неподтвержденными слухами о решении концерна отложить выплату дивидендов.

Кроме "Газпрома" в четверг выросли акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+5,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,3% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Московской биржи" (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (-0,9% и -1,9% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич, рынок акций РФ в четверг продолжил восходящую динамику на позитивном внешнем фоне, где главным фактором выступила подорожавшая нефть.

Лидером торгов выступили акции "Газпрома" на фоне рекомендаций совета директоров по дивидендам, доходность которых составила порядка 17,5%. Рост акций "Газпрома" выступил существенных условием для подъема индекса МосБиржи за счет высокой доли бумаг компании в индексе (20% - прим. ИФ). Выход рынка выше 2400 пунктов дает сигнал к возможному продолжению роста с ближайшей целью у майских максимумов, установленных в районе 2480 пунктов.

Рубль в четверг существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам, причем решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 11% оказало минимальное влияние на динамику рубля. Основными факторами ослабления стали прохождение пика налоговых выплат, что снизило спрос на рублевую ликвидность, а также фиксация прибыли по коротким позициям в долларе и евро, что обеспечило спрос на данные валюты. После сильного роста, продемонстрированного в последние два дня, пара доллар/рубль может взять паузу и несколько скорректироваться от достигнутых значений. Однако в среднесрочной перспективе тенденция к росту может сохраниться, а американская валюта предпримет попытку подъема выше 70 руб./$1, считает Зварич.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов полагает, что в пятницу индекс МосБиржи в случае сохранения позитивного сантимента на рынках может постараться достичь отметки 2500 пунктов.

В четверг индекс МосБиржи протестировал на подъеме отметку 2400 пунктов на фоне ожиданий решений СД "Роснефти" и "Газпрома" по дивидендным выплатам за прошлый год. В обед бумаги "Газпрома" резко обвалились до 245 рублей без каких-либо значимых новостей, что потянуло вниз остальные сегменты российского фондового рынка. Однако вечером рекомендация совета директоров "Газпрома" выплатить дивиденды выправила ситуацию, в результате чего индекс МосБиржи завершил торги выше отметки 2400 пунктов.

Раллирующие акции Газпрома, высокие цены на энергоносители и сдавший свои позиции рубль по отношению к доллару позволили неплохо подрасти акциям нефтегазового сектора. Помимо "Газпрома" неплохо подросли бумаги "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти", акции "Роснефти" также вернулись к внутридневным пикам в ожидании рекомендаций по дивидендам.

Сектор электроэнергетики также оказался в лидерах роста благодаря подскочившим бумагам "ОГК-2" (MOEX: OGKB) после новостей о том, что совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за прошлый год 30 мая.

В финансовом секторе наблюдалась разнонаправленная динамика. Под давлением были ключевые "фишки" сектора - Сбербанк (MOEX: SBER) и ВТБ, в то время как выросли расписки TCS Group и акции "Мосбиржи".

На данный момент техническая картина складывается неплохо, индекс МосБиржи удержался выше уровня 2400 пунктов, следующей целью стала отметка 2500 пунктов, полагает Головинов.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, дивидендная доходность по акциям "Газпрома" может составить 17,7% - это максимум за всю историю компании.

Котировки Brent подскочили выше $117 за баррель в ожидании саммита ЕС 30-31 мая, на котором может быть одобрен шестой санкционный пакет против России, включающий эмбарго на поставки нефти из РФ. Мировые площадки также подросли.

В конце недели ослабление рубля может поддержать повышательное движение в бумагах экспортеров, однако сдерживать покупки может фактор пятницы. Индекс МосБиржи в пятницу будет формироваться в пределах 2350-2450 пунктов, полагает Бахтин.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов акций за исключением материкового Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-1,8%) и США (индексы прибавляют 1,5-2,2% во главе с Nasdaq).

После ожидаемой серии повышений ставки, направленной на борьбу с высокой инфляцией, Федрезерв проведет новую оценку ситуации в экономике, чтобы понять последствия своих действий. Протокол майского заседания укрепил ожидания дальнейшего роста ставок, но не преподнес никаких тревожных сюрпризов для инвесторов, пишет MarketWatch.

ВВП США в I квартале сократился на 1,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные Минторга США. Предварительные данные указывали на сокращение на 1,4%, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали, что оценка снижения будет пересмотрена до 1,3%. В IV квартале прошлого года американский ВВП вырос на 6,9%.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены ускорили рост, подогретый ранее данными министерства энергетики США, показавших снижение запасов нефти и бензина в США перед началом автомобильного сезона.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $117,11 за баррель (+2,7% и +0,4% в среду), июльская цена WTI - $114,24 за баррель (+3,5% и +0,5% накануне).

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей (эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей). Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн б/с.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта нефтепродуктов из страны для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+11,1%), "ОГК-2" (+10,3%), ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (+9,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+6,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+6%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (+5,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,7%).

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-6,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-4,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,36 млрд рублей (из них 6,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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