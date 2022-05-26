Дальнейшее падение стоимости акций NVIDIA маловероятно - Инвестбанк Синара

Дальнейшее падение стоимости акций NVIDIA Corp. маловероятно, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"NVIDIA представила отчетность за финансовый 1К23 (закончился 1 мая 2022г). Скорректированная прибыль составила $1,36 на акцию, выручка - 8,29 млрд. Оба показателя немного превзошли консенсус-прогноз FactSet ($1,3 на акцию и $8,12 млрд соответственно). На наш взгляд, отчетность компании нейтральна, а прогноз менеджмента на 2К23 негативный. Вместе с тем мы считаем, что отрицательное влияние прогнозов руководства NVIDIA на настроения инвесторов уже в полной мере отразилось в 5%-ном снижении котировок в ходе расширенных торгов, и мы не ожидаем дальнейшего падения стоимости акций компании", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

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