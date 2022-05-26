Ключевая ставка ЦБ РФ может опуститься до 9-9,5% к концу года - Совкомбанк

Ключевая ставка ЦБ РФ может опуститься до 9-9,5% годовых к концу года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо для нас снизил ключевую ставку на 300 б.п., до 11% годовых. Одним из главных факторов снижения ключевой ставки стала необходимость перезапуска рыночного кредитования как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос", - отмечает эксперт банка.

Ещё одним фактором резкого смягчения денежно-кредитной политики, на взгляд Васильева, могла стать необходимость сдержать резкое укрепление курса рубля, которое невыгодно для бюджета РФ и экспортеров. Снижение ключевой ставки уменьшает привлекательность рублевых депозитов и ведёт к снижению ставок по кредитам, что повышает спрос на импорт и на валюту.

Аналитик напоминает, что в начале июня заканчиваются трехмесячные депозиты в банках, которые выдавались по ставкам 20+. Снижение ключевой ставки позволит перераспределить высвобождаемые средства в пользу потребления и других инструментов инвестирования, включая фондовый и валютный рынки.

"Банк России смягчил сигнал о будущих действиях и теперь "допускает возможность для снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Мы ожидаем, что на ближайшем заседании 10 июня ЦБ может снизить ключевую ставку ещё на 100 б.п., до 10% годовых. Полагаем, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 9-9,5% годовых", - прогнозирует эксперт Совкомбанка.

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