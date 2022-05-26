Ставка ЦБР может составить 10% и даже меньше к концу 2022г - Банк "Санкт-Петербург"

Уровень ключевой ставки Банка России может составить 10% годовых и даже меньше к концу текущего года, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Решение Банка России о снижении ключевой ставки на 300 б.п. (до 11% годовых) нельзя назвать особо неожиданным, но большинство все же ожидали шаг в 200 б.п. Регулятор обосновывает такое снижение ключевой ставки существенным замедлением инфляции, а также заметным снижением инфляционных ожиданий. Регулятор в пресс-релизе также отмечает продолжающийся рост депозитов и слабый рост кредитования, что обосновывает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Относительно дальнейших планов был дан в четверг более жесткий сигнал, допускающий возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях, - отмечают эксперты. - Таким образом, ключевая ставка на уровне 10% годовых к концу текущего года сейчас становится базовым сценарием, но все более вероятным выглядит и сценарий еще более низких уровней ключевой ставки".

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