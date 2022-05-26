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26 мая 2022 года 11:30

Рынок акций РФ утром превысил 2380п по индексу МосБиржи на фоне снижения ставки ЦБ РФ

Москва. 26 мая. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне дорожающей нефти и решения Банка России снизить ставку с 14% до 11% годовых, индекс МосБиржи превысил 2380 пунктов благодаря ослаблению рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2380,37 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1231,87 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар подорожал до 60,77 рубля (+1,44 рубля).

Совет директоров Банка России на внеплановом заседании в четверг принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б.п., до 11,00% годовых. Снизив ставку ЦБ РФ дал сигнал о том, что допускает возможность ее снижения на ближайших заседаниях. По оценке регулятора, годовая инфляция в РФ снижается быстрее ожиданий, а риски для финансовой стабильности несколько сократились.

Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,8%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,4%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Московской биржи" (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать нейтральным. Однако для российского рынка акций есть сильные внутренние факторы - снижение ставки ЦБ РФ повысит интерес к акциям на фоне снижения доходности банковских депозитов. Также краткосрочно можно ожидать ослабления рубля, что повышает привлекательность бумаг экспортеров.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть пытаются расти после сдержанного повышения накануне (Brent находится у краткосрочного сопротивления $115 за баррель), а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. На российском рынке акций ждут объявления о дивидендах "Газпрома" и "Роснефти".

В ЕС продолжают обсуждать нефтяное эмбарго в отношении России, и некоторые страны не исключают его введения в ближайшие дни. В США при этом могут рассмотреть запрет на экспорт нефтепродуктов из страны.

Индекс МосБиржи постепенно продвигается к верхней границе диапазона 2280-2505 пунктов на фоне дивидендных ожиданий, для долларового РТС из-за разворота рубля поддержкой выступает отметка 1200 пунктов, закрепление ниже которой укажет на риски падения в район 1130 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

В остальном российские и мировые фондовые площадки пока остаются в основном "медвежьем" тренде и пытаются расти максимум в рамках коррекции. На макроэкономическом фронте основное внимание в четверг будет сосредоточено на статданных из США, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика финансового супермаркета "Банки.ру" Богдана Зварича, на рынке акций РФ преобладают покупки, несмотря на умеренно негативный внешний фон. В сложившейся ситуации индекс МосБиржи вышел в диапазон 2350-2400 пунктов, преодолев краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от майских максимумов. В случае закрепления в данном коридоре рынку откроется путь к максимумам месяца, а их преодоление может стимулировать дальнейшее восстановление российских акций, полагает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть подогревается дефицитом поставок. Ситуация с топливом в США очень напряженная в преддверии старта автомобильного сезона. При этом морские поставки из России выглядят слабо, что объясняется угрозой эмбарго от ЕС, которое может быть объявлено в начале следующей недели. Сдерживающим фактором для цен выступает карантин в Китае, где власти продолжают бороться со вспышками COVID-19 в рамках политики "нулевой терпимости".

Фьючерсы на Brent торгуются вблизи сопротивления $115 за баррель, полноценный пробой пока не реализовался. Если на младших таймфреймах графика нефти локальные минимумы и максимумы не будут снижаться, то шансы на пробой будут оставаться высокими.

В США ожидаются длинные выходные на фоне праздника Дня поминовения, которые считаются началом высокого автомобильного сезона. В эти дни, как правило, наблюдается скачок автомобильного трафика. Наблюдения специалистов, отслеживающих активность на дорогах, показывают, что рекордные цены на бензин не разрушают спрос и граждане США активно садятся за руль. Это говорит о том, что ситуация с доступностью топлива в июне может ухудшиться. Администрация США активно ищет способы, чтобы стабилизировать ситуацию. В апреле начались продажи из SPR, которые за полгода могут составить рекордные 180 млн баррелей. В мае появилась информация, что президент Байден рассматривает возможность впервые с 2012 года выпустить на рынок чрезвычайный дизельный запас, а также ввести ограничения на топливный экспорт.

Морские поставки нефти из России слабеют, следует из данных Bloomberg. В начале следующей недели Еврокомиссия предпримет очередную попытку согласовать эмбарго на закупку российской нефти для ЕС, что стимулирует местных импортеров в превентивном порядке переходить на альтернативных поставщиков. Пока не ясно, удастся ли согласовать эмбарго, но даже в случае очередной неудачи курс на отказ от российской нефти будет реализовываться на национальном уровне. Крупнейшие покупатели российской нефти в ЕС - Австрия и Германия - уже заявили, что в любом случае будут стараться сократить закупки до нуля к концу 2022 года.

На их долю в конце 2021 года приходилось около 1,5 млн б/с из всего российского нефтяного экспорта в ЕС в объеме 4,5 млн б/с. Еще 0,7 млн б/с приходилось на Польшу и Великобританию, которые также занимают жесткую позицию. Оставшиеся импортеры, даже при желании продолжать закупки, будут находиться под политическим давлением, что будет постепенно приводить к замещению российской нефти альтернативными поставками.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1,5%, трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая, показавший открытость регулятора к пересмотру агрессивной позиции в отношении повышения ставок, пишет MarketWatch.

Большинство представителей руководства регулятора полагают, что повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, "вероятно, будет целесообразным на нескольких следующих заседаниях" в рамках борьбы с быстрым ростом инфляции, говорится в протоколе. В то же время, после ожидаемой серии повышения ставок представители руководства ФРС вновь оценят состояние экономики, чтобы определить, сколько повышений еще может потребоваться.

В Азии в четверг преобладало снижение индексов акций за исключением материкового Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), но растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3-0,6%) и вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,3%).

После ожидаемой серии повышений ставки, направленной на борьбу с высокой инфляцией, Федрезерв проведет новую оценку ситуации в экономике, чтобы понять последствия своих действий. Протокол укрепил ожидания дальнейшего роста ставок, но не преподнес никаких тревожных сюрпризов для инвесторов, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке на европейской сессии в четверг цены сохраняют оптимизм после роста накануне на данных министерства энергетики США, показавших снижение запасов нефти и бензина в США перед началом автомобильного сезона.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $114,85 за баррель (+0,7% и +0,4% в среду), июльская цена WTI - $111,24 за баррель (+0,8% и +0,5% накануне).

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей (эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей). Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн б/с.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта нефтепродуктов из страны для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (+9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+6,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5,5%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+4,6%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+4,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-1,2%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,1 млрд рублей (из них 3,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,89 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 499,78 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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