ЦБ РФ может снизить ставку еще на 50-100 б.п. на заседании 10 июня - "Локо-Инвест"

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку еще на 50-100 б.п. по итогам заседания 10 июня 2022 года, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Банк России 26 мая снизил ключевую ставку на 300 б.п. (до 11% годовых), что в целом соответствовало консенсусной точке зрения и нашим ожиданиям. Фраза о возможности снижения ставки на ближайших заседаниях явно указывает на готовность смягчать политику и дальше, если баланс рисков не будет ухудшаться, - отмечает эксперт в комментарии. - На следующем заседании (10 июня) ЦБ может снизить ставку еще на 50-100 б.п., ведь уровень реальной ставки (минус 0,5% по инфляционным ожиданиям) все еще выше исторических средних уровней, когда необходимость поддержки экономике была ниже. Но все будет зависеть от динамики цен, курса рубля и инфляционных ожиданий. При этом риски увидеть ставку ниже наших прежних прогнозов (10%/7-8% в 2022/23 гг.) возросли, но пока менять их не спешим".

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