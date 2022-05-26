Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в ожидании результатов внепланового заседания ЦБ РФ

Москва. 26 мая. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании результатов внепланового заседания ЦБ РФ, которые будут обнародованы в 10:30 МСК.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,59-60,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,4425 руб./$1 (+1,11 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 61,7625 руб./EUR1 (+1,14 руб. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,12 руб. к уровню закрытия 25 мая, до 61,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,14 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,84 руб. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании результатов внепланового заседания ЦБ РФ, пресс-релиз по его итогам будет опубликован в 10:30 МСК. Ставка, экстренно повышенная в конце февраля с 9,5% до 20% на фоне резко возросших инфляционных и девальвационных рисков, сейчас находится на уровне 14% после двух снижений по 300 базисных пунктов (б.п.) в апреле.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля (на внеочередном заседании) понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - на внеочередном заседании 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Совет директоров ЦБ РФ на внеплановом заседании по денежно-кредитной политике в четверг существенно снизит ключевую ставку, не сомневаются опрошенные "Интерфаксом" аналитики, при этом разброс прогнозных вариантов велик - от 200 до 400 б.п.

О том, что Банк России решил провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая, регулятор объявил утром в среду. В сообщении о внеочередном совете Банк России не комментирует причины, побудившие его изменить график, нет и каких-либо сигналов. Однако незадолго до публикации сообщения о заседании ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".

Росстат на неделе с 14 по 20 мая 2022 года зафиксировал дефляцию в РФ на уровне 0,02% после инфляции с 7 по 13 мая в 0,05%, 0,12% с 30 апреля по 6 мая, 0,21% с 23 по 29 апреля, 0,25% с 16 по 22 апреля, 0,20% с 9 по 15 апреля, 0,66% со 2 по 8 апреля, 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля, сообщило в среду статведомство.

Последний раз недельная дефляция в РФ была зафиксирована на неделе с 10 по 16 августа 2021 года и объяснялась сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

С начала месяца цены к 20 мая выросли на 0,13%, с начала года - на 11,82%.

Среднесуточный рост цен за 20 дней мая 2022 года, по данным Росстата, составил 0,006% (против среднесуточных 0,020% за 20 дней мая 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась примерно до 17,5% с 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

ЦБ в конце апреля прогнозировал инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижение до 5-7% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.

Минэкономразвития на прошлой неделе озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%, который ниже прогноза ЦБ от конца апреля (18-23%), что объясняется в том числе тем фактом, что недельная инфляция в начале мая значительно замедлилась.

Помощник президента РФ Максим Орешкин на прошлой неделе заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может не превысить 15%.

"В целом по инфляции было очень много негативных прогнозов - 20%, 25%. Сейчас можно уже уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", - сказал он, выступая на форуме "Новые горизонты". "Мы видим, как сейчас у нас недельная инфляция замедляется, в ближайшие недели мы уже выйдем на довольно устойчивый дефляционный тренд", - заверил Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин в среду подтвердил эти ожидания. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Нефтяной рынок продолжает расти после подъема накануне на данных министерства энергетики США, показавших снижение запасов нефти и бензина в США перед началом автомобильного сезона.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:04 МСК в четверг составляет $114,49 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,89 за баррель, что на 0,51% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн баррелей.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта нефтепродуктов из страны для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо.