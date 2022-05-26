Возможно снижение ставки ЦБР до 9-9,5% к концу 2022г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Снижение ключевой ставки Банка России в базовом сценарии возможно до 9-9,5% к концу 2022 года, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Банк России 26 мая снизил ключевую ставку на 300 б.п. - до 11%, констатируют эксперты. "Решение принято в условиях существенного замедления инфляции, снижения экономической активности и кредитования. Регулятор допускает возможность понижения ключевой ставки на ближайших заседаниях - сигнал стал чуть менее мягким", - отмечают аналитики в комментарии.

"Мы считаем, что далее ЦБ будет действовать более привычными шагами в условиях рисков второй волны роста цен по мере исчерпания запасов и постепенного восстановления спроса. В базовом сценарии ожидаем снижения ключевой ставки до 9-9,5% к концу 2022 года", - указывают эксперты.

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