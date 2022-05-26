Долгосрочная перспектива цены акций NVIDIA умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива котировок акций NVIDIA Corp. остается умеренно позитивной, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

Инвесторы в данный момент наблюдают за новой тенденцией в NVIDIA - более высокие результаты и темпы роста направления дата-центров, при одновременном уходе игрового направления на второй план, констатирует аналитик инвестиционной компании.

Это вполне ожидаемая ситуация, отмечает он. "Компания делает ставку на расширение в сегменте где сохраняется огромный спрос и изымает выгоду из этого. Высокая инфляция становится причиной отказа от покупок видеокарт эмитента, которые и без того стали очень дорогими. В долгосрочной перспективе спрос останется высоким, особенно по мере снижения дефицита карт и рывка в компьютерной графики. Но основную роль будут играть дата-центры, искусственный интеллект, метавселенная и т.д. Снижение потребительского спроса не остановят прогресс, а лишь временно может оказать негативный эффект, - пишет Гаврилов в обзоре. - Именно поэтому долгосрочная перспектива для акций NVIDIA остается умеренно позитивной. Основным среднесрочным риском является инфляция и ограничения в Китае. Если второй вопрос будет решен, то компания вполне сможет порадовать инвесторов в следующем сезоне отчетов. Более того, в текущем году ожидаются новые продукты компании, которые усилят ее позиции на рынке".

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