Вероятность перехода котировок нефти в диапазон $115-120/барр. сохраняется - ПСБ

Вероятность перехода котировок нефти марки Brent в торговый диапазон $115-120 за баррель сохраняется, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Цены на нефть марки Brent вновь слабо растут в четверг утром. Ожидания по росту спроса в США и КНР и перспективы ухудшения и так напряженной ситуации с бензином продолжают поддерживать котировки, хотя явных новостных триггеров для активного развития роста пока рынок и не нашел. Мы по-прежнему склонны ждать новых попыток выхода цены нефти марки Brent в диапазон $115-120 за баррель", - отмечает эксперт.

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