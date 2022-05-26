Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- ежегодные встречи Мирового экономического форума;

- внеочередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке (10:30 МСК);

- пересмотренный ВВП США в 1К22 (15:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США в апреле (17:00 МСК);

- советы директоров "Газпрома", "Роснефти", "Детского мира" и "Совкомфлота" обсудят дивиденды за 2021 год;

- квартальные результаты Dollar Tree, Gap Inc.

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