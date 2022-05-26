Вероятна стабилизация рубля около 59-60 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Вероятна стабилизация курса рубля около уровней 59-60 руб./$1 на торгах в четверг, полагают аналитики Sber CIB.

Снижение ключевой ставки Банком России может оказать давление на рубль, но экспортеры могут увеличить продажи валюты перед предстоящей в понедельник уплатой налога на прибыль, отмечают эксперты инвестбанка в комментарии.

Котировки нефти марки Brent в четверг, скорее всего, останутся у отметки $114 за баррель, считают в Sber CIB.

Цены ОФЗ, вероятно, продолжат расти в четверг утром, указывают аналитики.

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