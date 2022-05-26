Устойчивое ослабление рубля возможно лишь при возобновлении значительных объемов импорта - "Открытие Инвестиции"

Устойчивое ослабление курса рубля возможно лишь при возобновлении значительных объемов импорта, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова.

"Экстремальное укрепление российской валюты вынуждает власти РФ и ЦБ идти на достаточно решительные меры. Согласно последнему отчету по инфляции и потребительским настроениям, ожидания населения заметно снизились. Медианная оценка инфляции на 12 месяцев упала до 11,5%. То есть у регулятора появился повод для снижения ставки на экономических основаниях, - пишет Кочетков. - Реакция рынка, естественно - разворот тенденции, но пока нельзя говорить с полной уверенностью, что рубль перейдет к устойчивому ослаблению. Предложение валюты со стороны экспортеров все еще значительное. Возможно, что истечение сроков краткосрочных высокодоходных депозитов привлечет часть средств частных лиц на валютный рынок, но вряд ли это будет долгосрочным фактором. Более устойчивое ослабление рубля состоится лишь при возобновлении значительных объемов импорта. В техническом плане пока можно ожидать возвращение курса в диапазон 60-65 руб./$1".

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