Цены рублевых корпбондов в четверг могут продолжить рост в ожидании снижения ставки ЦБ РФ

Москва. 26 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут продолжить умеренное повышение в ожидании очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, при этом смешанный внешний фон окажет нейтральное влияние на рынок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров ЦБ РФ на внеплановом заседании по денежно-кредитной политике в четверг существенно снизит ключевую ставку, не сомневаются опрошенные "Интерфаксом" аналитики; при этом разброс прогнозных вариантов велик - от 200 до 400 базисных пунктов, в результате чего ставка может опуститься до 10-12% годовых.

О том, что Банк России решил провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая, регулятор объявил утром в среду. Пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 по московскому времени. В сообщении о внеочередном совете Банк России не комментирует причины, побудившие его изменить график, нет и каких-либо сигналов. Однако незадолго до этого ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая. Протокол показал, что американский ЦБ остается открыт для пересмотра агрессивной позиции в отношении повышения ставок. Большинство представителей руководства регулятора полагают, что повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, "вероятно, будет целесообразным на нескольких следующих заседаниях" в рамках борьбы с быстрым ростом инфляции, говорится в протоколе. В то же время, после ожидаемой серии повышения ставок представители руководства ФРС вновь оценят состояние экономики, чтобы определить, сколько повышений еще может потребоваться.

Как сообщалось, ФРС повысила ставку по итогам майского заседания на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года. На пресс-конференции по итогам заседания председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв будет рассматривать повышение ставки на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях, однако увеличение ставки сразу на 75 б.п. активно не обсуждается.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в четверг, за исключением китайского Shanghai Composite. Инвесторы оценивают протокол заседания Федеральной резервной системы США, опубликованный в среду. Протокол укрепил ожидания дальнейшего роста ставок, но не преподнес никаких тревожных сюрпризов для инвесторов. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,28%. Китайский Shanghai Composite к 8:23 МСК поднялся на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,65%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК уменьшился на 0,11%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,5%.

Нефтяной рынок продолжает расти после подъема накануне на данных министерства энергетики США, показавших снижение запасов нефти и бензина в США перед началом автомобильного сезона. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в четверг составила $114,21 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,4%, до $114,03 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $110,62 за баррель, что на 0,26% выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на 0,5%, до $110,33 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 482 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,66 млн баррелей. Ожидалось уменьшение запасов бензина на 2,13 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 4,126 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,391 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в ожидании очередного снижения ключевой ставки на внеплановом заседании ЦБ РФ, которое состоится в четверг.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 мая вырос на 1,02% по отношению ко вторнику и составил 104,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 1,03%, поднявшись до 755,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-12" (+2,7%), "РЖД-23" (+2,5%), "Металлоинвест БО-04" (+2,16%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+1,9%), а в лидерах снижения - облигации "Башнефть-07" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что БКС банк 26 мая с 11:00 до 13:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 3-летних инвестиционных облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Техразмещение запланировано на 27 мая. Ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 0,01% годовых. По займу предусмотрен дополнительный доход, базовым активом выступает цена обыкновенных акций "Газпрома" (MOEX: GAZP). "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций БКС банка серии 001P объемом до 50 млрд рублей в конце сентября 2021 года. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В рамках программы банк уже разместил три выпуска инвестиционных бондов на сумму 900 млн рублей.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) 27 мая начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии 002P-03 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 10-й рабочий день со дня начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 15,31% годовых. По выпуску предусмотрены оферты с исполнением 27 мая 2026 года и 23 мая 2029 года. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 21 апреля 2022 года зарегистрировала облигации ПАО "Инград" серии 002Р-03 и включила выпуск в первый уровень котировального списка. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет, срок обращения выпусков в рамках программы составляет также 10 лет.

АО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) 31 мая с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-04 объемом до 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов. Book building пройдет по спреду к ключевой ставке. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ, рассчитываемой каждый день, плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, при размещении - минимальный объем заявки - 1,4 млн рублей. Техразмещение запланировано на 3 июня.

Кроме того, АО "УОМЗ" установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 1% годовых. УОМЗ разместил 10-летний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по ставке полугодового купона 9,4% годовых до оферты с исполнением 7 июня 2022 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 27 мая по 2 июня. Агентом по приобретению станет Новикомбанк.