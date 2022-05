Brent подорожала до $114,55 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в среду ростом. Фондовые индексы крупнейших государств АТР преимущественно снижаются на торгах в четверг. Нефтяной рынок продолжает расти в четверг.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, трейдеры оценивали протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая.

Протокол показал, что американский ЦБ остается открыт для пересмотра агрессивной позиции в отношении повышения ставок, пишет MarketWatch.

Большинство представителей руководства регулятора полагают, что повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, "вероятно, будет целесообразным на нескольких следующих заседаниях" в рамках борьбы с быстрым ростом инфляции, говорится в протоколе. В то же время, после ожидаемой серии повышения ставок представители руководства ФРС вновь оценят состояние экономики, чтобы определить, сколько повышений еще может потребоваться.

"Одна вещь, в которой Федрезерв очень хорош, - это взвешенный подход", - сказал управляющий директор по глобальным рынкам Citizens Эрик Мерлис, которого цитирует MarketWatch.

"Я предпочитаю рассматривать это как тот факт, что они не собираются идти напролом. Они понимают, что ситуация может измениться", - отметил он.

Как сообщалось, ФРС повысила ставку по итогам майского заседания на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года. На пресс-конференции по итогам заседания председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв будет рассматривать повышение ставки на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях, однако увеличение ставки сразу на 75 б.п. активно не обсуждается.

Акции Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) подешевели на 9,7%. Американский ритейлер спортивных товаров в первом квартале 2022 финансового года сократил прибыль и выручку, и, хотя показатели оказались лучше ожиданий рынка, акции компании рухнули из-за ухудшения годового прогноза.

Бумаги Lyft Inc. (SPB: LYFT) снизились на 0,4%. Американский сервис заказа такси замедлит наем сотрудников, сократит бюджеты некоторых подразделений и поощрит отдельных сотрудников с помощью новых опционов на акции, чтобы компенсировать падение стоимости собственных бумаг.

Цена акций Wendy''s Co. выросла на 7,8%. Крупнейший акционер американской сети ресторанов быстрого питания рассматривает возможность выкупа компании или другой сделки, которая увеличила бы ее акционерную стоимость.

Котировки акций Nordstrom Inc. (SPB: JWN) увеличились на 14%. Владелец сети магазинов одежды неожиданно завершил первый квартал 2022 финансового года с чистой прибылью, что позволило ему улучшить годовой прогноз.

Бумаги Starbucks Corp. (SPB: SBUX) опустились на 0,3%. Американская сеть кофеен продает производителя соков Evolution Fresh компании Bolthouse Farms Inc. Условия сделки не раскрываются.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду поднялся на 191,66 пункта (0,6%) и составил 32120,28 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 37,25 пункта (0,95%) - до 3978,73 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 170,29 пункта (1,51%) и составил 11434,74 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в четверг, за исключением китайского Shanghai Composite.

Инвесторы оценивают протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный в среду.

Большинство руководителей Федеральной резервной системы полагают, что увеличение базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов будет уместным по итогам нескольких ближайших встреч, свидетельствует протокол прошедшего 3-4 мая заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

После ожидаемой серии повышений ставки, направленной на борьбу с высокой инфляцией, Федрезерв проведет новую оценку ситуации в экономике, чтобы понять последствия своих действий.

Протокол укрепил ожидания дальнейшего роста ставок, но не преподнес никаких тревожных сюрпризов для инвесторов, пишет MarketWatch.

Никаких "ястребиных" или "голубиных" сюрпризов либо упоминаний о более существенном повышении ставки не было, говорит эксперт ActivTrades Андерсон Алвес.

Федрезерв в начале мая повысил диапазон процентной ставки на 50 б.п. - до 0,75-1% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Кроме того, ЦБ объявил о намерении с 1 июня начать сокращение своего портфеля активов, размер которого достиг $9 трлн.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК уменьшился на 0,16%.

В лидерах падения акции DeNA Co. Ltd. (-8,1%), Mitsubishi Electric Corp. (-4,6%) и Advantest Corp. (-3,2%).

Цена акций инвестиционно-технологической SoftBank Group увеличилась на 1,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,2%.

Китайский Shanghai Composite к 8:23 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - опустился на 0,65%.

В число лидеров падения на торгах в Гонконге входят акции CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-5,7%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-4,6%) и Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-4,5%).

Цена акций автомобильных BYD и Geely уменьшается на 0,4% и 2,9% соответственно, нефтяных CNOOC и Sinopec - растет на 1,1% и 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК уменьшился на 0,11%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,6%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,5%.

Лидером снижения являются бумаги Endeavour Group Ltd. (-5,3%).

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились на 0,8% и 1,1% соответственно.

Нефтяной рынок продолжает расти после подъема накануне на данных министерства энергетики США, показавших снижение запасов нефти и бензина в США перед началом автомобильного сезона.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $114,55 за баррель, что на $0,52 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,47 (0,4%), до $114,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,98 за баррель, что на $0,65 (0,59%) выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась $0,56 (0,5%), до $110,33 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 482 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,66 млн баррелей. Ожидалось уменьшение запасов бензина на 2,13 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Нефтяной рынок остается жестким, и цены на нефть, вероятно, продолжат расти", - отмечает аналитик Oanda Эд Мойя, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта нефтепродуктов из страны для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо.

"Пока Штаты не спешат идти этим путем и фокусируются на высвобождении нефти из стратегического резерва", - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

"Хотя продажа нефти из резерва может несколько снизить цены на нефть, этот шаг не поможет справиться с нехваткой бензина", - цитирует эксперта Market Watch.