Снижение ставки ЦБ РФ в четверг составит, скорее всего, 200-300 б.п. - ПСБ

Снижение ключевой ставки Банка России в четверг, 26 мая, составит, скорее всего, 200-300 б.п. (до 11-12% годовых), считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Мы ожидаем, что ЦБР в четверг понизит ставку до 11-12% (в рамках рыночного консенсус прогноза). В пользу снижения ставки выступают замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий, сокращение потребительской активности, а также укрепление курса рубля. Согласно опубликованным в среду данным, потребительские цены за неделю с 14 по 20 мая снизились на 0,02%, годовая инфляция замедлилась до 17,5% (по сравнению с 17,8% в конце апреля). О целесообразности более быстрого снижения ставки сигнализирует и баланс кредитно-депозитных операций банков, - отмечает эксперт ПСБ. - В апреле приток средств населения в банки составил 1,3 трлн руб. (+3,8% м/м), в том числе за счет возврата ранее снятых наличных. При этом портфель необеспеченных потребительских кредитов банков сжимается два месяца подряд (-1,8% в апреле и -1,9% в марте), ипотечный портфель сократился в апреле на 0,1%, корпоративное кредитование сокращается два месяца подряд. В мае данные тенденции, скорее всего, продолжились. Структурный профицит ликвидности к концу мая вырос до 1,9 трлн руб. (банки размещают на депозитах в ЦБР больше средств, чем занимают). Снижение ставки регулятора поможет активизировать кредитование, поддержит спрос и инвестиционную активность".

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