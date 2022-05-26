Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2315-2375п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с отклонения не более чем на 1%, в диапазоне 2315-2375 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Индекс Мосбиржи способен перейти в состояние временной консолидации после открытия со сдержанным изменением. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Кроме того, участники торгов будут ожидать внеплановое решение по уровню ключевой ставки ЦБ РФ (10:30 МСК). В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2300, 2280 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2400 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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