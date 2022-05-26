Текущая волна укрепления рубля, возможно, завершена - BCS Express

Текущая волна укрепления рубля, возможно, завершена, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Сходив к отметке 55,8 руб./$1, курс пары USD/RUB в среду начал уверенно расти. Обороты в евро и долларе подскочили до 480 млрд руб. Решение о внеочередном заседании Банка России воспринимается участниками как то, что регулятор будет принимать меры в пользу ослабления чрезмерно укрепившегося рубля. Возможно, мы прошли экстремум по USD/RUB, и далее по доллару нас ждет умеренный отскок и переход в фазу широкой консолидации. При этом на горизонте года ожидания роста курса остаются устойчивыми. На фоне восстановления импорта и потенциальной коррекции сырьевых цен доллар может вернуться в сторону 75 руб./$1", - указывает аналитик инвестиционной компании.

Карпунин при этом обращает внимание, что амплитуда колебаний на валютном рынке остается очень высокой.

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