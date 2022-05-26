"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Starbucks на уровне $100

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Starbucks Corp. на уровне $100 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Starbucks продает производителя свежевыжатых соков Evolution Fresh калифорнийской компании Bolthouse Farms Inc. Сделка, скорее всего, будет закрыта в конце 2022 года, но ее подробности не разглашаются. Финансовые последствия соглашения для Starbucks оцениваются менеджментом как незначительные, - отмечают эксперты. - Starbucks после возврата на пост главного исполнительного директора компании ее основателя Говарда Шульца намерена сосредоточиться на своем основном (кофейном) бизнесе в США, модернизации торговых точек и повышении лояльности сотрудников. С нашей точки зрения, продажа сокового бизнеса, а также отмена программы buyback позволят Starbucks направить средства на внутренние инвестиции, что в конечном итоге поможет ей преодолеть текущие сложности. В то же время пока нельзя сказать с точностью, какие именно из принятых мер окажутся эффективными".

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