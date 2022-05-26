Cредний уровень цены нефти вряд ли существенно снизится в ближайшее время - BCS Express

Cредний уровень цены нефти марки Brent вряд ли существенно снизится в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

Цены на нефть в среду незначительно выросли, поддерживаемые дефицитом поставок, констатирует аналитик инвестиционной компании. "Ситуация с топливом в США очень напряженная в преддверии старта автомобильного сезона. При этом морские поставки из России выглядят слабо, что объясняется угрозой эмбарго в ЕС, которое может быть объявлено в начале следующей недели. Сдерживающим фактором для цен выступает карантин в Китае, где власти продолжают бороться со вспышками COVID-19 в рамках политики "нулевой терпимости", - отмечает он.

"Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются вблизи сопротивления $115 за баррель. В среду котировки кратковременно оказывались выше этого рубежа, но полноценный пробой еще не реализовался. Сейчас имеет смысл наблюдать за тем, какую форму примет консолидация. Если на младших тайм-фреймах локальные минимумы и максимумы не будут снижаться, то шансы на пробой будут оставаться высокими. Если же график начнет постепенно "заваливаться" вниз, то в какой-то момент спекулянты могут не выдержать, и под давлением распродаж сформируется импульс вниз. Однако даже в этом сценарии нельзя утверждать, что средний уровень цены на нефть в ближайшее время может существенно опуститься", - указывает Галактионов.

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