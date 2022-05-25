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25 мая 2022 года 19:15

Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. Сообщение о том, что OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) не продляет лицензию на транзакции, необходимые для проведения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России в валюте, не вызывало значимой реакции на рынке, так как данный фактор был отыгран еще на прошлой неделе, когда появилась информация на эту тему со ссылкой на источники.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день после уверенного роста накануне, что в итоге привело к разнонаправленным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. Во вторник доходность десятилетних US Treasuries снизилась на 10 базисных пунктов - до 2,86% годовых.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 22 базисных пункта, до 20,34% от номинала (их доходность снизилась на 30 базисных пунктов - до 29,17% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали всего на 5 базисных пунктов, до 20,25% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 28,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 8 базисных пунктов, до 17,99% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов, до 29,3% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 46 базисных пунктов, до 17,32% от номинала (их доходность выросла на 116 базисных пунктов - до 64,37% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 12 базисных пунктов, до 18,43% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов, до 49,18% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 28 базисных пунктов, подешевев до 24,25% от номинала (его доходность выросла на 202 базисных пункта - до 157,62% годовых), еврооблигации РФ с погашением в 2030 году подешевели на 24 базисных пункта, до 22,68% от номинала (их доходность выросла на 340 базисных пунктов - до 183,54% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", мировые рынки находятся в ожидании публикации в США протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 3-4 мая. ФРС повысила ставку по итогам майского заседания на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года. На пресс-конференции по итогам заседания председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв будет рассматривать повышение ставки на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях, однако увеличение ставки сразу на 75 б.п. активно не обсуждается.

РФ в отсутствие лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях, сообщил российский Минфин. Ранее OFAC сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена. Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по госдолгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) в качестве платежного агента", - сообщило министерство.

"Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится", - подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Россия располагает всеми ресурсами и не отказывается от обслуживания своего государственного долга, сложившуюся в связи отказом в продлении лицензии Минфином США ситуацию нельзя считать дефолтом, считает экс-министр финансов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. "У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться", - сказал Кудрин журналистам.

"Я знаю, что Минфин (РФ) пошел на то, чтобы создать внутреннего агента, который обеспечит оплату долга в рублях внутренним, российским участникам, заемщикам, что, на мой взгляд, решит эту проблему, тем самым урегулирует вопрос в отношении российских держателей ценных бумаг. Но затруднит получение этих ресурсов иностранными участниками, о чем можно только сожалеть. Потому что Россия готова и желает это сделать", - отметил он.

По мнению Кудрина, "в этом смысле формально это нельзя отнести к определению дефолта". "Потому что все ресурсы есть, желание есть, но они тормозятся или блокируются", - сказал он.


Опубликовано: /Финмаркет/
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