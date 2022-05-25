Рубль заметно скорректировался вниз к доллару и евро на закрытие торгов среды на фоне завершения основных налоговых выплат мая

Москва. 25 мая. Доллар США и евро подскочили на "Московской бирже" на закрытие торгов среды, скорректировавшись вверх после достижения многолетних минимумов на старте сессии. Рубль заметно ослабел к бивалютной корзине на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения основных налоговых выплат месяца и новых усилий российских властей по дальнейшей нормализации финансовой политики.

Курс доллара США составил 59,33 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,53 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 56 руб./$1 впервые с 27 февраля 2018 года. Евро стоил 60,63 руб./EUR1, подорожав на 2,08 рубля. При этом ранее евро опускался ниже 58 руб./EUR1 впервые с 1 июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,33 рубля - до 59,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов, скорректировавшись вниз после непрерывного роста на протяжении десяти сессий подряд. Поводом к закрытию позиций и фиксации прибыли послужили завершение пика налогового периода мая (в среду, 25 мая, в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы) и дальнейшие действия российских властей по нормализации денежно-кредитной политики и ослаблению мер валютного контроля.

Банк России решил провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая, пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован в 10:30 МСК, говорится в сообщении регулятора. В сообщении о внеочередном совете ЦБ не комментирует причины, побудившие его изменить график, нет и каких-либо сигналов.

Однако незадолго до публикации этого сообщения ЦБ представил комментарий по инфляционным ожиданиям, который обычно публикуется во второй половине дня. Там отмечалось уменьшение инфляционных ожиданий населения и предприятий в мае. Это, по мнению регулятора, "является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки".

В начале этой недели сигнал о наличии пространства для снижения ставки повторил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Текущий темп роста цен действительно существенно замедляется, замедляется быстрее, чем это происходило в 2015 году, и мы видим на основании этого пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение этого года", - сказал зампред.

Банк России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля (на внеочередном заседании) понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - на внеочередном заседании 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года продолжили снижение, вернувшись к значениям мая предыдущего года, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились до уровня начала текущего года.

"Снижение инфляционных ожиданий является необходимой предпосылкой для уменьшения устойчивого инфляционного давления и подтверждает наличие пространства для снижения ключевой ставки", - отмечает Банк России.

Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, в 2022 году составит 18-23%, в 2023 году снизится до 5-7%, вернется к цели в 4% в 2024 году.

Инфляционные ожидания населения в мае 2022 года, согласно опросу "инФОМ", снизились на 1 процентный пункт (п.п.) к апрелю и составили 11,5%. "Снижение инфляционных ожиданий населения происходило второй месяц подряд на фоне укрепления рубля и сохранения позитивных ожиданий респондентов относительно экономических перспектив страны", - подчеркивает регулятор.

Вместе с тем, наблюдаемая населением годовая инфляция в мае существенно увеличилась: ее медианная оценка составила 25,1% (+5,2 п.п. к апрелю). Это максимальное значение с сентября 2015 года, отмечает ЦБ.

Сейчас на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами происходит значительное укрепление курса рубля после обвала в феврале. С 24 мая уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте был снижен с 80% до 50%. Как подчеркнул Минфин, этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке".

Снижение лимита обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 80% до 50% было закреплено в президентском указе №79, базовом документе введенной в России в ответ на санкции системы капитального контроля. Документ размещен на портале официальных правовых актов 24 мая.

РФ в отсутствие лицензии Минфина США, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях, сообщил в среду российский Минфин.

Ранее OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило, что лицензия, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) в качестве платежного агента", - сообщило министерство.

"Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится", - подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Россия располагает всеми ресурсами и не отказывается от обслуживания своего государственного долга, сложившуюся в связи отказом в продлении лицензии Минфином США ситуацию нельзя считать дефолтом, считает экс-министр финансов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. "У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с РФ, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться", - сказал Кудрин журналистам.

"Я знаю, что Минфин (РФ) пошел на то, чтобы создать внутреннего агента, который обеспечит оплату долга в рублях внутренним, российским участникам, заёмщикам, что, на мой взгляд, решит эту проблему, тем самым урегулирует вопрос в отношении российских держателей ценных бумаг. Но затруднит получение этих ресурсов иностранными участниками, о чем можно только сожалеть. Потому что Россия готова и желает это сделать", - отметил он.

По мнению Кудрина, "в этом смысле формально это нельзя отнести к определению дефолта". "Потому что все ресурсы есть, желание есть, но они тормозятся или блокируются", - сказал Кудрин.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта заметно снижается как к доллару, так и к евро, рубль развернулся вниз в обеих парах после очередного обновления многолетних максимумов на старте торгов. "Решение о снижении с 24 мая норматива для продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 50% не смогло остановить укрепление рубля во вторник. Также во вторник стало известно, что Минфин США принял решение не продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать номинированные в долларах суверенные евробонды. Несмотря на то, что это решение было предсказуемым, учитывая предшествующие ему высказывания американских официальных лиц, для российской валюты это является негативным фактором. Еще одним поводом для ослабления рубля мог послужить анонс завтрашнего внеочередного заседания ЦБ РФ, по итогам которого ключевая ставка, вероятно, будет в очередной раз снижена. Укрепившийся рубль и возросшая ликвидность позволяют регулятору ослаблять те ограничения, которые были введены для поддержания стабильности в конце февраля и в марте. При этом, если по паре "доллар-рубль" дневные объемы торгов на этой неделе сопоставимы с теми, который наблюдались в декабре прошлого года, то в паре с евро объемы преодолевают многолетние максимумы", - отмечает Беспалов.

"На открытии рубль резко укрепился, вновь переписав многолетние вершины. Доллар установил четырехлетний максимум на отметке 55,8 руб., евро впервые с мая 2015 г. приближался к 57 руб. Затем валютные пары перешли к коррекционным попыткам, резко повысившись в середине торгов, в результате чего они вышли в плюс к рублю. Поначалу не особо помогало предотвращению роста рубля решение ЦБ провести завтра внеочередное заседание по вопросу об уровне ключевой ставки, что указывает на ее вероятное существенное снижение. Обычно смягчение монетарной политики является одним из главных факторов ослабления любой валюты. Однако сохраняющееся у нас превышение продавцов инвалюты над покупателями защищает рубль от серьезного снижения. (. . .) При этом рублевые активы почти не заметили негатива в виде решения Минфина США не продлевать действие генеральной лицензии, которая исключала из-под действия санкций платежи России по внешним обязательствам. Это угрожает первым с 1918 г. российским дефолтом по суверенному долгу. Правда, неблагоприятные последствия такого события носят долгосрочный характер и напрямую вряд ли повлияют в ближайшие месяцы на финансово-экономическую ситуацию в стране", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки замедлили рост в среду после выхода официальных статистических данных об изменении запасов топлива в США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 МСК в среду составляет $113,6 за баррель, что на 0,04% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,86 за баррель, что на 0,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 482 тыс. баррелей и составили 219,71 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,66 млн баррелей, до 106,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,13 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,64 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении запрета на импорт российской нефти. Ранее газета Financial Times написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение эмбарго на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

В то же время председатель Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность в том, что странам сообщества удастся достичь компромисса ещё до запланированного на 30-31 мая саммита. "Я все еще уверен, что мы будем способны решить эту проблему до Совета ЕС, это потребует диалога, множества политических усилий, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы сохранять единство, а также над тем, чтобы принимать решения", - сказал Мишель на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерсен в среду.

Тем временем министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена не исключает введение ограничений на экспорт энергоносителей, чтобы сдержать резко подскочившие цены на топливо в стране.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 мая на 66,94 копейки, до 56,2996 руб./$1, и уменьшил курс евро на 94,95 копейки, до 57,921 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 30,2 копейки по отношению ко вторнику и составил 56,7163 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, повысился на 29,94 копейки и составил 57,1898 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 939,405 млн, из которых $1 млрд 435,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 504,143 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,2593 рубля, до 57,8674 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 35,88 копейки, до 58,4224 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR3 млрд 390,398 млн, из которых EUR1 млрд 83,748 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR2 млрд 306,65 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в среду относительно предыдущего торгового дня на ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 14,01% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 26 б.п. - до 13,89% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 49 б.п. - до 13,84% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 45 б.п. - до 13,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 37 б.п. - до 13,84% годовых.