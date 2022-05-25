ЦБР, скорее всего, снизит ставку до 10% на заседании в четверг - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку до 10% на заседании в четверг, полагают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева.

"Хотя плановое заседание ЦБ по ставке должно было состояться 10 июня, ЦБ принял решение не дожидаться этой даты, объявив о проведении внеочередного заседания, которое состоится уже 26 мая. Это решение подтверждает тот факт, что несмотря на некоторое ослабление санкционного новостного потока в последние недели, ситуация в РФ остается напряженной, и ЦБ РФ предпочел действовать с опережением первоначально установленного расписания", - пишут аналитики банка.

Первый вывод, связанный с решением провести внеочередное заседание, по их мнению, заключается в том, что рынок, возможно, должен готовиться к сюрпризу от ожидаемых сегодня вечером данных по инфляции за третью неделю мая. Росстат ранее сообщал о том, что инфляция составила 0,15% с начала месяца по состоянию на 13 мая, и сейчас нельзя исключать, что в третью неделю мая была зафиксирована дефляция.

"Другим фактором, который возможно стоит за решением ЦБ РФ, является продолжающееся снижение инфляционных ожиданий населения, - указывают Орлова и Ростовцева. - После скачка до 18,5% в марте, они снизились до 12,5% в апреле и составили 11,5% в мае. Этот уровень уже ниже среднего значения 13,6% за 2M22 и возможно отражает ухудшение потребительских настроений".

На взгляд экспертов банка, сильный курс рубля стоит у истоков замедления инфляции и быстрого снижения инфляционных ожиданий. На фоне резкого снижения импорта на 50% в апреле и устойчивых экспортных доходов курс рубля сейчас торгуется на уровнях, последний раз наблюдавшихся в 2017г.

"Несмотря на то, что Минэкономразвития провело словесную интервенцию, объявив, что курс рубля вышел на пик своего укрепления в мае, пока непонятно, насколько быстрым и сильным может оказаться разворот рынка. Мы сомневаемся, что понижение ставки поможет оживить потоки капитала, которые пострадали из-за заморозки финансовых активов нерезидентов в РФ и российских держателей активов за границей, однако более низкая ставка явно более целесообразна в нынешней ситуации, нежели ее сохранение на повышенном уровне. Учитывая упомянутые выше факторы и особенно опасения по поводу снижения экономической активности, мы ожидаем, что ЦБ существенно порежет ставку и ждем ее снижения до 10% по итогам завтрашнего заседания", - резюмируют аналитики банка.

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