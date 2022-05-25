Вероятно снижение ставки Банком России до 12% на заседании 26 мая - Россельхозбанк

Вероятно снижение ключевой ставки Банком России до 12% годовых на заседании 26 мая, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"26 мая Банк России проведет внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Какое решение может быть принято на этом заседании? Мы склоняемся к тому, что ключевая ставка будет понижена на 200 бп., то есть с 14% до 12%. Такой прогноз объясняется, во-первых, устойчивым трендом на снижение недельной инфляции с первой декады апреля. Во-вторых, инфляционные ожидания населения, которым Банк России традиционно уделяет большое внимание, в мае 2022г существенно снизились - до уровня мая прошлого года, и сейчас составляют 11,5% (снижение составило - 1 п.п. в сравнении с апрелем 2022г). Кроме того, финансовый рынок, по-нашему мнению, уже достиг того состояния, когда снижение ключевой ставки станет актуальным решением", - отмечает Фетисов.

Также эксперт указывает, что рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) в среду продемонстрировал рост - уверенно выросли бумаги со сроком погашения от 5 лет. Менее интенсивно (в пределах 1-1,5%) выросли бумаги со сроком погашения до 3х-лет.

"С учетом прогноза по дальнейшему снижению ключевой ставки сейчас стоит обратить внимание на корпоративные облигации эмитентов с устойчивыми денежными потоками и умеренными кредитными метриками со сроками погашения до 5 лет, - рекомендует стратег банка. - Кроме ожиданий по смягчению денежно-кредитной политики Банка России, привлекательность корпоративным выпускам придают еще и ожидания по активизации первичных размещений после почти трехмесячного затишья. Сейчас наш базовый прогноз по ключевой ставке на конец года - 10,5-11%, однако допускаем, что по результатам завтрашнего решения он может быть изменен".

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