BCS Express открыл торговую идею "покупать акции AbbVie с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования до 30 дней. Цена входа: от $149, потенциальная доходность от 7%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Уровень риска повышенный, так как основой для рекомендации выступает техническая картина, поддержанная фундаментальными факторами. Комбинация базовых технических индикаторов RSI, TSI, ADX, Williams AD, ATR, Stoch, а также структура котировок указывают на потенциал роста", - отмечает аналитик Никита Покровский.

Эксперт указывает на сильные стороны фундаментальной картины:

- Потенциальный рост прибыли в II и III квартале на 10% г/г и 11% г/г соответственно.

- Отличная линейка препаратов.

- Высокая дивидендная доходность, что благоприятно в текущей макросреде.

- По мультипликаторам акции выглядят лучше относительно медианных значений по сектору.

- Различные методы оценки указывают на справедливую стоимость бумаг выше $170.

Отмечает Покровский и вероятные риски:

- риск продолжения коррекции на широком рынке;

- появление негативных корпоративных новостей.

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