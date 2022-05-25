Вероятен рост индекса Мосбиржи на торгах в четверг - ПСБ

Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Индекс Мосбиржи в среду вернулся в свой привычный диапазон 2300-2500 пунктов, который можно наблюдать с конца апреля. Толкал индекс вверх нефтегазовый сектор. Продолжают развивать свой рост и цены акций сектора телекоммуникаций. Мы полагаем, что в четверг рост индекса Мосбиржи может продолжиться, отыгрывая ослабление национальной валюты. Оказать поддержку рынку может и возможное одобрение советом директоров "Газпрома" выплат дивидендов за 2021 год, - указывает эксперт в комментарии. - Заметим, что риски снижения также остаются высокими и, по заявлениям европейских дипломатов, шестой пакет санкций, касающийся отечественной нефти, будет реализован уже в ближайшее время".

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