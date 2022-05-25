Инвестбанк Синара ставит на пересмотр оценку и рекомендацию для акций Snap

"Инвестиционный банк Синара" поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций Snap Inc., сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы временно отзываем наш рейтинг "покупать" для бумаги и ставим его на пересмотр в связи с изменением стратегии компании и недавним падением котировок, которое может продолжиться. На наш взгляд, Snap не справляется с проблемами на рекламном рынке. Считаем, что финансовые показатели компании за 2022 год окажутся ниже наших предыдущих ожиданий", - пишут аналитики.

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