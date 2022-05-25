ЦБ РФ может снизить ставку как минимум на 200 б.п. в четверг - Райффайзенбанк

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку как минимум на 200 б.п. по итогам заседания 26 мая текущего года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Мы полагаем, что регулятор стремится нивелировать сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на экономическую активность в период активной фазы рецессии. Варианты снижения ставки менее 200 б.п. вряд ли будут рассматриваться, а сам факт проведения внепланового заседания, на наш взгляд, повышает вероятность и более амплитудного шага, - отмечают эксперты в комментарии. - При таком темпе уровень ставки в 10% (закрепления на котором, например, рынок ОФЗ ждал лишь в следующем году) может быть достигнут уже в течение ближайших нескольких месяцев".

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