Возможно снижение ставки ЦБР до 12% в четверг - Sber CIB

Банк России может снизить ключевую ставку с 14% до 12% годовых на заседании в четверг, 26 мая 2022 года, считают аналитики Sber CIB.

Эксперты инвестбанка отмечают следующие причины для такого шага регулятора:

- Данные по инфляции по-прежнему существенно ниже прогнозов Центробанка. В частности, недельная инфляция с 7 по 13 мая замедлилась до 0,05%, что соответствует показателям начала мая 2019-2020 годов.

- Инфляционные ожидания населения в мае, по данным опроса ЦБ, снизились до 11,5% - почти как в мае прошлого года. Инфляционные ожидания бизнеса тоже ослабли, в мае они достигли показателей октября-ноября прошлого года.

- Укрепление рубля создает предпосылки для того, чтобы фактическая инфляция была ещё ниже прогнозов Банка России.

- Потребительский спрос снижается, население предпочитает сберегать, что также замедляет инфляцию. При этом снижение ставки сможет простимулировать импортозамещение.

Также аналитики Sber CIB полагают, что затем ЦБ снизит ставку ещё раз, и к июлю текущего года она опустится до 10% годовых.

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