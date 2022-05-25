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25 мая 2022 года 16:08
BCS Express повысил рекомендацию для акций Palo Alto Networks до "покупать"
Аналитики BCS Express повысили рекомендацию для акций Palo Alto Networks с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом понижена экспертами с $650 до $550 на фоне роста ставки дисконтирования и использования более низких целевых уровней мультипликаторов (сужение мультипликаторов в отрасли). "Финансовые результаты Palo Alto Networks за 3К22 оказались лучше ожиданий. Сохранение повышенного спроса на услуги кибербезопасности и эффективность управления издержками позволили компании превысить ожидания аналитиков. Однако необходимо отметить сокращение валовой маржи на фоне роста затрат на логистику. Также менеджмент эмитента указал на незначительное повышение прогнозов на 2022 год", - указывают аналитики инвесткомпании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-PALO/ALTO/NETWORKS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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