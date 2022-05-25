BCS Express повысил рекомендацию для акций Palo Alto Networks до "покупать"

Аналитики BCS Express повысили рекомендацию для акций Palo Alto Networks с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была при этом понижена экспертами с $650 до $550 на фоне роста ставки дисконтирования и использования более низких целевых уровней мультипликаторов (сужение мультипликаторов в отрасли).

"Финансовые результаты Palo Alto Networks за 3К22 оказались лучше ожиданий. Сохранение повышенного спроса на услуги кибербезопасности и эффективность управления издержками позволили компании превысить ожидания аналитиков. Однако необходимо отметить сокращение валовой маржи на фоне роста затрат на логистику. Также менеджмент эмитента указал на незначительное повышение прогнозов на 2022 год", - указывают аналитики инвесткомпании в комментарии.

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