"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ФосАгро с целью 10424 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 10424 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Эльзы Газизовой.

"После возобновления торгов на Мосбирже акции "ФосАгро" продемонстрировали более позитивную динамику в сравнении с другими бумагами российских эмитентов, что, на наш взгляд, вполне оправдано. Во-первых, с начала 2022г цены на мировом рынке удобрений обновили исторические максимумы в связи с ростом неопределенности на фоне геополитической ситуации. Во-вторых, Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров минеральных удобрений, поэтому западные санкции с наименьшей вероятностью коснутся данной отрасли", - пишет Газизова.

Эксперт указывает, что в базовом сценарии инвесткомпании с учетом умеренной долговой нагрузки "ФосАгро" будет распределять на дивиденды 90% FCFF. Аналитик допускает отмену выплаты финальных дивидендов за 2021г, а также за I и II кварталы 2022г, однако позитивно оценивает перспективы 2023г.

"Согласно нашим расчетам, выплаты внутри 2023г могут составить 1721 руб. на акцию с доходностью 24%, что является одним из лучших результатов в российском горнодобывающем секторе. Таким образом, мы начинаем покрытие "ФосАгро" с целевой ценой 10424 руб. и рекомендацией "покупать". При этом в качестве ключевого риска мы видим среднесрочное укрепление рубля, которое может привести к падению рублевых доходов компании". - резюмирует эксперт "Велес Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.