"Финам" рекомендует покупать акции Baxter с целью $104,1

"Финам" рекомендует покупать акции Baxter International Inc.с целью $104,1 за штуку на май 2023г, что предполагает потенциал роста 41,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Baxter International - американский производитель медицинского оборудования, специализирующийся на высокотехнологичных аппаратах для диализа и других устройствах и расходниках для медицины. Тысячи больных с отказывающими почками продлевают свои жизни благодаря оборудованию Baxter, которое применяется более чем в 100 странах мира. На протяжении многих лет акции Baxter International выглядели достаточно дорогостоящими и поэтому не привлекали нас с инвестиционной точки зрения, но после внушительной коррекционной просадки бумага стала фундаментально недооцененной и достойна включения в инвестиционные портфели", - пишет аналитик Саидова Зарина.

Эксперт подчеркивает, что за последние 6 месяцев акции Baxter International показывают динамику лучше рыночной и секторальной - находятся в минусе на 6,4%, тогда как индекс S&P 500 потерял 15,3%, а отраслевой индексный фонд iShares U.S. Medical Devices ETF за тот же период просел на 14,9%.

"Мы полагаем, что акции Baxter International смогут отжаться в среднесрочной перспективе и продемонстрируют доходность выше рыночной за счет своей фундаментальной недооцененности. Мы присваиваем акциям Baxter International целевую цену $104,1 на май 2023 года, что соответствует потенциалу роста в размере 41,8% и рекомендации "покупать",- пишет аналитик Саидова Зарина.

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