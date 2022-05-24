"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NetEase

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций NetEase Inc. с прогнозной стоимостью 167,9 гонконгского доллара (HKD) на Гонконгской бирже и $107,2 за штуку на бирже Nasdaq, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Китайская технологическая компания NetEase по итогам первого квартала 2022 года отчиталась о росте совокупной выручки на 15% г/г - до 23,6 млрд юаней ($3,7 млрд). Выручка превысила консенсус-прогноз, хотя темпы роста несколько замедлились по сравнению с предыдущими кварталами из-за высокой базы прошлого года. Совокупная валовая прибыль NetEase поднялась на 16% г/г и составила 12,8 млрд юаней ($2 млрд). Немаловажно, что NetEase удается контролировать издержки и сдерживать их рост, - отмечает эксперт Ксения Лапшина. - Однако в связи с ухудшением макросреды и ситуации на мировых фондовых рынках NetEase зафиксировала в первом квартале убыток от инвестиций и переоценки валютных курсов, что отразилось на динамике чистой прибыли. Динамика оказалась близка к нулевой в годовом выражении. Однако это не помешало компании побить консенсус-прогноз по прибыли и EPS. Можно сказать, что прошедший квартал оказался для эмитента вполне удачным, несмотря на локдаун в Китае и ухудшение макросреды".

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