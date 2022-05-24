Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне пика налоговых выплат мая

Москва. 24 мая. Доллар США и евро активно дешевеют, вновь обновляя многолетние минимумы на "Московской бирже" во вторник днем. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая в среду и пятницу, не особо при этом реагируя на новое смягчение мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 56,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,47 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 57 руб./$1 впервые с 26 марта 2018 года. Евро стоил 58,35 руб./EUR1, подешевев на 1,75 рубля. Ранее евро снижался до отметки 58,16 руб./EUR1 впервые с 1 июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,6 рубля - до 57,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро, вновь обновляя многолетние максимумы в обеих парах. Поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая. В среду, 25 мая, компании-экспортеры будут перечислять в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в пятницу, 27 мая, - налог на прибыль. При этом российские власти продолжают постепенно ослаблять принятые ранее меры валютного контроля.

Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля).

Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минфине, новый лимит вступает в силу с 24 мая.

Снижение лимита обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 80% до 50% было закреплено в президентском указе №79, базовом документе введенной в России в ответ на санкции системы капитального контроля. Указ о внесении в него поправок президент Владимир Путин подписал 23 мая, то есть в день принятия решения на правительственном уровне. Документ размещен на портале официальных правовых актов 24 мая.

В пункте указа, предписывающем экспортерам с 24 февраля осуществлять обязательную продажу полученной по внешнеторговым контрактам валюты, ее доля снижена с 80% до 50%.

Также поправками зафиксировано право совета директоров ЦБ менять сроки исполнения этого требования. Изначально в указе была прописана норма, согласно которой экспортная выручка должна продаваться в течение трех дней. Затем, в апреле, ЦБ разрешил сначала несырьевым, а затем и сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение 60 дней вместо трех, то есть, по сути, этим правом он уже пользовался на практике и раньше.

При этом изначально в сообщении Минфина не было упоминаний о дифференциации норматива для сырьевых и несырьевых экспортеров, следовательно, пока будет по-прежнему действовать норматив, единый для всех экспортеров.

Кроме того, ЦБ РФ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке, отменил запрет на покупку валюты "с плечом". Согласно пятничному сообщению регулятора, отмена запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" принята в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

Одновременно Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и с 27 февраля 2022 года соответственно.

"Перед завершением вчерашней сессии Минфин объявил о снижении норматива продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 50%. Однако пока "россиянин" не реагирует на эту меру, принятие которой было лишь вопросом времени и, по сути, не стало неожиданностью для участников рынка. Похоже, на данном этапе трейдерам нужно переварить информацию и оценить масштаб влияния шага Минфина, который в своем решении сослался на снижение волатильности рубля и стабилизацию финансовой системы. Если не брать в расчет краткосрочную реакцию рубля (а, точнее, ее отсутствие), то в целом наша валюта получила сигнал от властей - предел роста курса достигнут. Как минимум, корректировка норматива до 50% должна остановить рекордное ралли российской валюты, а впоследствии спровоцировать разворот с откатом, который будет подпитываться дальнейшим снижением ставки Банка России. Решение Минфина - сигнал к действию в том числе спекулянтам, которые могут расценить нынешнюю возможность для покупки иностранной валюты как наиболее выгодную точку, от которой начнется ослабление рубля", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"...Динамика рубля связана с активной продажей валюты экспортерами, которым в среду предстоит заплатить 600 млрд руб. НДПИ, кроме того, необходимо перевести в рубли валютную выручку за экспорт газа. (. . .) Дальнейшее укрепление российской валюты сегодня под вопросом, так как активность экспортеров может уменьшиться: Минфин снизил обязательную долю продаж валютной выручки с 80% до 50%. Таким образом, во вторник рубль может закрепиться около 57 за доллар, но со среды, после уплаты налогов, активность экспортеров сократится, что позволит рублю стабилизироваться", - полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"...Действия властей направлены на снижение предложения валюты на рынке, тем не менее на фоне налогового периода во вторник курс пары "доллар-рубль" обновил очередной минимум с марта 2018 года. Смягчение правил по обязательной продаже валюты должно способствовать некоторому ослаблению рубля, но наиболее принципиальной остается ситуация со стороны спроса на валюту. В отсутствие значимых импортных поступлений спрос продолжит оставаться пониженным, на фоне чего вряд ли курс пары "доллар-рубль" существенно вырастет в ближайшие дни", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к слабому росту в ходе торгов во вторник днем. Ранее котировки умеренно снижались на беспокойстве рынка о недостаточности мер экономической поддержки властями Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $113,85 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,66 за баррель, что на 0,34% выше итогового значения предыдущей сессии.

Меры поддержки экономики, в том числе налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты JPMorgan - до 3,7% с 4,3%.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.

Банк России во вторник, 24 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и спросе 1 трлн 509,3 млрд рублей) в среднем по ставке 13,49% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 мая, банки разместили 740 млрд рублей (при лимите 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 464,9 млрд рублей) в среднем по ставке 13,41% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 14,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 14,15 годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 14 б.п. - до 14,33% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 5 б.п. каждая - до 14,33% и 14,21% годовых соответственно.