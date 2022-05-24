.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне пика налоговых выплат мая
.
ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 2022 году снизится на 7,8%
Падение ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, следует из макропрогноза Минэкономразвития. Инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 17,5%. В 2024 году российская экономика вырастет на 3,2%
 
Проект о реформе пенсий могут внести в Госдуму до конца июля
Разработанный Минфином и ЦБ законопроект о реформе накопительных пенсий может быть внесен в Госдуму до конца весенней сессии (до 31 июля), рассказал "Известиям" глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков. По словам депутата,...
 
Туроператорам и агентам в РФ доверяют лишь 30% потребителей
Долги, накопленные туроператорами перед клиентами вначале из-за пандемии, а потом из-за российско-украинского конфликта, могут стать причиной системного кризиса доверия к отрасли, пишет "Коммерсант". Туроператорам и агентам уже доверяют лишь 30%...
 
Проблемами дачников займется правительственная комиссия
Правительство создало спецкомиссию по вопросам развития садоводства. Одна из задач - создание инфраструктуры вокруг дачных кооперативов, где теперь можно строить жилые дома и постоянно жить в них. "Создание правительственной комиссии - это очень...
 
24 мая 2022 года 15:44

Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне пика налоговых выплат мая

Москва. 24 мая. Доллар США и евро активно дешевеют, вновь обновляя многолетние минимумы на "Московской бирже" во вторник днем. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая в среду и пятницу, не особо при этом реагируя на новое смягчение мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 56,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,47 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 57 руб./$1 впервые с 26 марта 2018 года. Евро стоил 58,35 руб./EUR1, подешевев на 1,75 рубля. Ранее евро снижался до отметки 58,16 руб./EUR1 впервые с 1 июня 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,6 рубля - до 57,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро, вновь обновляя многолетние максимумы в обеих парах. Поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат мая. В среду, 25 мая, компании-экспортеры будут перечислять в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, в пятницу, 27 мая, - налог на прибыль. При этом российские власти продолжают постепенно ослаблять принятые ранее меры валютного контроля.

Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля).

Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минфине, новый лимит вступает в силу с 24 мая.

Снижение лимита обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 80% до 50% было закреплено в президентском указе №79, базовом документе введенной в России в ответ на санкции системы капитального контроля. Указ о внесении в него поправок президент Владимир Путин подписал 23 мая, то есть в день принятия решения на правительственном уровне. Документ размещен на портале официальных правовых актов 24 мая.

В пункте указа, предписывающем экспортерам с 24 февраля осуществлять обязательную продажу полученной по внешнеторговым контрактам валюты, ее доля снижена с 80% до 50%.

Также поправками зафиксировано право совета директоров ЦБ менять сроки исполнения этого требования. Изначально в указе была прописана норма, согласно которой экспортная выручка должна продаваться в течение трех дней. Затем, в апреле, ЦБ разрешил сначала несырьевым, а затем и сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение 60 дней вместо трех, то есть, по сути, этим правом он уже пользовался на практике и раньше.

При этом изначально в сообщении Минфина не было упоминаний о дифференциации норматива для сырьевых и несырьевых экспортеров, следовательно, пока будет по-прежнему действовать норматив, единый для всех экспортеров.

Кроме того, ЦБ РФ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке, отменил запрет на покупку валюты "с плечом". Согласно пятничному сообщению регулятора, отмена запрета на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" принята в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов.

Одновременно Банк России решил временно уменьшить размер "кредитного плеча" (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

Запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты "с плечом" вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и с 27 февраля 2022 года соответственно.

"Перед завершением вчерашней сессии Минфин объявил о снижении норматива продажи валютной выручки экспортерами с 80% до 50%. Однако пока "россиянин" не реагирует на эту меру, принятие которой было лишь вопросом времени и, по сути, не стало неожиданностью для участников рынка. Похоже, на данном этапе трейдерам нужно переварить информацию и оценить масштаб влияния шага Минфина, который в своем решении сослался на снижение волатильности рубля и стабилизацию финансовой системы. Если не брать в расчет краткосрочную реакцию рубля (а, точнее, ее отсутствие), то в целом наша валюта получила сигнал от властей - предел роста курса достигнут. Как минимум, корректировка норматива до 50% должна остановить рекордное ралли российской валюты, а впоследствии спровоцировать разворот с откатом, который будет подпитываться дальнейшим снижением ставки Банка России. Решение Минфина - сигнал к действию в том числе спекулянтам, которые могут расценить нынешнюю возможность для покупки иностранной валюты как наиболее выгодную точку, от которой начнется ослабление рубля", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"...Динамика рубля связана с активной продажей валюты экспортерами, которым в среду предстоит заплатить 600 млрд руб. НДПИ, кроме того, необходимо перевести в рубли валютную выручку за экспорт газа. (. . .) Дальнейшее укрепление российской валюты сегодня под вопросом, так как активность экспортеров может уменьшиться: Минфин снизил обязательную долю продаж валютной выручки с 80% до 50%. Таким образом, во вторник рубль может закрепиться около 57 за доллар, но со среды, после уплаты налогов, активность экспортеров сократится, что позволит рублю стабилизироваться", - полагает аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"...Действия властей направлены на снижение предложения валюты на рынке, тем не менее на фоне налогового периода во вторник курс пары "доллар-рубль" обновил очередной минимум с марта 2018 года. Смягчение правил по обязательной продаже валюты должно способствовать некоторому ослаблению рубля, но наиболее принципиальной остается ситуация со стороны спроса на валюту. В отсутствие значимых импортных поступлений спрос продолжит оставаться пониженным, на фоне чего вряд ли курс пары "доллар-рубль" существенно вырастет в ближайшие дни", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к слабому росту в ходе торгов во вторник днем. Ранее котировки умеренно снижались на беспокойстве рынка о недостаточности мер экономической поддержки властями Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $113,85 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,66 за баррель, что на 0,34% выше итогового значения предыдущей сессии.

Меры поддержки экономики, в том числе налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты JPMorgan - до 3,7% с 4,3%.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.

Банк России во вторник, 24 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и спросе 1 трлн 509,3 млрд рублей) в среднем по ставке 13,49% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 17 мая, банки разместили 740 млрд рублей (при лимите 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 464,9 млрд рублей) в среднем по ставке 13,41% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 14,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 14,15 годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 14 б.п. - до 14,33% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 5 б.п. каждая - до 14,33% и 14,21% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 мая 2022 года 19:03
Цена акций Татнефти может вырасти до 400-500 руб. к концу года - "Русс-Инвест"
Цена акций "Татнефти" может вырасти до 400-500 руб. к концу года, полагает старший аналитик инвесткомпании "Русс-Инвест" Роман Блинов. "Акции "Татнефти" имеют шансы на ещё один виток снижения в рамках общего снижения российского фондового рынка, - полагает эксперт. - При этом в рамках отложенного...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 18:34
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ФосАгро с целью 10424 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 10424 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Эльзы Газизовой. "После возобновления торгов на Мосбирже акции "ФосАгро" продемонстрировали более позитивную динамику в сравнении с другими бумагами...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 18:06
"Финам" рекомендует покупать акции Baxter с целью $104,1
"Финам" рекомендует покупать акции Baxter International Inc.с целью $104,1 за штуку на май 2023г, что предполагает потенциал роста 41,8%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Baxter International - американский производитель медицинского оборудования, специализирующийся на высокотехнологичных...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 17:42
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Energy Transfer, Vale S.A. и Mosaic - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Energy Transfer, Vale S.A. и Mosaic Co., торгующиеся на "СПБ бирже", говорится в комментарии эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Российские инвесторы особое внимание уделяют нефтегазовому сектору, в том числе зарубежному, что помогает их портфелям...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 17:20
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NetEase
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций NetEase Inc. с прогнозной стоимостью 167,9 гонконгского доллара (HKD) на Гонконгской бирже и $107,2 за штуку на бирже Nasdaq, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Китайская технологическая компания NetEase по итогам первого...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 16:57
BCS Express снизил прогнозную цену акций Roku до $140
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Roku Inc. до $140 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня, в связи с повышением безрисковой ставки, а также пересмотром мультипликаторов для оценки, сообщается в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 16:24
Продолжение роста цены акций VMware в ближайшее время маловероятно - Инвестбанк Синара
Продолжение роста котировок акций VMware Inc. в ближайшее время маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "После обнародования информации о том, что Broadcom планирует приобрести VMWare акции первой компании упали в понедельник в цене на 3%, а второй - выросли на 25%. Мы...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 16:02
Вероятно начало ослабления рубля на торгах в пятницу - BCS Express
Вероятно начало ослабления курса рубля после окончания налогового периода в пятницу, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Несмотря на решение Минфина снизить объем обязательной продажи экспортной выручки с 80% до 50% рубль продолжает покорять многолетние вершины к бивалютной корзине. Это...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 15:38
Рубль может продолжить укрепление в ближайшие дни - Райффайзенбанк
Курс рубля может продолжить укрепление в ближайшие дни на фоне концентрированных продаж валюты в налоговый период, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. "С 24 мая снижается норматив конвертации валютной выручки для экспортеров - до 50% с 80% ранее. Отметим, что ранее Э. Набиуллина...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 15:16
Краткосрочные перспективы цены акций Snap нейтральны - BCS Express
Аналитики BCS Express нейтрально оценивают краткосрочные перспективы котировок акций Snap Inc., сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Компания Snap процветала во время пандемии, когда людям требовались развлечения на время карантина. Теперь потребительские предпочтения изменились, а из-за...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 14:56
Нисходящее движение котировок акций ММК пока остается в силе - "Велес Капитал"
Нисходящее движение котировок акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока остается в силе, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "ММК" в первой половине торгов вторника оставались под повышенным давлением после решения...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 473 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 473 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: 368 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики подчеркивают,...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 14:11
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ralph Lauren с целью $103
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ralph Lauren Corp. с целевой ценой $103 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $87, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что компания...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 13:52
S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3890-3980п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3890-3980 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 движется в нисходящем тренде, берущем начало в первых числах апреля. Индикатор RSI стремится к нижней...    читать дальше
.
24 мая 2022 года 13:33
Укрепление рубля близится к завершению - Sber CIB
Укрепление рубля близится к завершению, полагает аналитик Sber CIB Юрий Попов. "Резкое укрепление рубля в понедельник продолжилось: он подорожал на 4% - до 58 за доллар и 60 за евро. Такая динамика рубля связана с активной продажей валюты экспортерами, которым в среду предстоит заплатить 600 млрд...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.