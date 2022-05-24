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24 мая 2022 года 15:38
Рубль может продолжить укрепление в ближайшие дни - Райффайзенбанк
Курс рубля может продолжить укрепление в ближайшие дни на фоне концентрированных продаж валюты в налоговый период, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. "С 24 мая снижается норматив конвертации валютной выручки для экспортеров - до 50% с 80% ранее. Отметим, что ранее Э. Набиуллина озвучивала даже возможность более мягкого варианта изменения этих условий - снижение порога до 50% для сырьевых экспортеров и его отмена для несырьевых. В среднесрочной перспективе (при прочих равных) это должно транслироваться в ослабление рубля, но амплитуду эффекта сейчас оценить сложно, - отмечают эксперты банка. - В частности, ранее А. Силуанов упоминал, что для ряда компаний действуют индивидуальные ограничения валютного контроля (в том числе более низкий порог конвертации). Также напомним, что сейчас конвертация выручки может производиться в 60-дневный период (с 24 мая допускается и изменение сроков решением совета директоров ЦБ), поэтому влияние на динамику курса рубля может быть существенно растянуто во времени. Кроме того, в ближайшие дни рубль может даже продолжить укрепляться на фоне концентрированных продаж валюты в налоговый период". По мнению аналитиков, в условиях недостаточного спроса на валюту послабления могут иметь лишь ограниченный эффект. "Очевидно, что снижение порога конверсии для экспортеров призвано сократить объем ее продажи, однако, по нашему мнению, компании, скорее всего, продолжат продавать валюту и без этих правил (накопление валютной подушки сопряжено с риском санкций, да и к тому же в условиях сокращения инвестиционных планов, а также различных запретов на технологичный импорт в РФ значительных объемов валюты не нужно). Не исключено, что ЦБ, не отменяя порога сразу, пытается "нащупать" степень чувствительности рубля к потокам валютных продаж (например, полная отмена порогов продажи экспортной выручки уж точно не прошла бы незамеченной). Возможно, именно по этой причине вариант, анонсированный главой ЦБ, не был утвержден сразу, - пишут эксперты в комментарии. - С другой стороны, шок на стороне импорта серьезно снизил спрос на валюту. Так, первый замглавы ФТС в недавнем интервью отмечал, что импорт вернулся к уровням 2020 года (что предполагает спад на 25-40%, в зависимости от выбора точки отсчета). Ключевым фундаментальным фактором восстановления спроса на валюту может выступить выстраивание новых логистических цепочек и коррекция импорта от текущих низких уровней, что, впрочем, вряд ли произойдет быстрее, чем за 3-6 месяцев и будет сдерживаться охлаждением потребительской активности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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