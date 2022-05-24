"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 473 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 473 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: 368 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики подчеркивают, что на данный момент только США объявили о запрете импорта нефти из России. К тому же "Газпром нефть" реализует больше 50% продукции на внутреннем рынке, что, на взгляд экспертов инвесткомпании, повышает устойчивость бизнеса компании и дает больший потенциал для восстановления при нормализации геополитической ситуации.

"С технической точки зрения бумага находится около ключевого уровня поддержки после существенной коррекции. Рекомендуем открывать позиции от текущих уровней с целью 473 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 368 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Газпром нефть" - третья в России компания по объему добычи нефти. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа. Кроме того, ее деятельность охватывает добычу природного газа, нефтепереработку, розничную реализацию топлива и нефтехимию.

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