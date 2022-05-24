"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ralph Lauren с целью $103

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ralph Lauren Corp. с целевой ценой $103 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $87, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания представит финансовый отчет во вторник, 24 мая, после закрытия рынка. Аналитики ожидают роста выручки до $1,46 млрд и прибыли на акцию $0,369. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на II квартал 2022г будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки, где просматривается отскок. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 9% и выставлении стоп-заявки на уровне $87 риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,05", - указывают аналитики "Финама".

Ralph Lauren - американский бренд одежды, аксессуаров, парфюмерии, мебели и других товаров премиум-класса, принадлежащий Ralph Lauren Corporation. По итогам 2006 года Ralph Lauren Corporation вошла в список крупнейших американских компаний Fortune 1000, заняв в рейтинге 657-е место.

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