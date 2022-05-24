Укрепление рубля близится к завершению - Sber CIB

Укрепление рубля близится к завершению, полагает аналитик Sber CIB Юрий Попов.

"Резкое укрепление рубля в понедельник продолжилось: он подорожал на 4% - до 58 за доллар и 60 за евро. Такая динамика рубля связана с активной продажей валюты экспортерами, которым в среду предстоит заплатить 600 млрд руб. НДПИ, а также необходимо перевести в рубли валютную выручку за экспорт газа. На глобальном рынке в последние дни резко укрепляется евро: сегодня утром он преодолел отметку $1,07. Основная причина - резко ужесточившаяся риторика ЕЦБ, который дал понять, что к концу сентября политика отрицательных ставок завершится", - отмечает эксперт банка.

Аналитик считает, что дальнейшее укрепление российской валюты под вопросом, т. к. активность экспортеров может уменьшиться: Минфин снизил обязательную долю продаж валютной выручки с 80% до 50%.

"Таким образом, во вторник рубль может закрепиться около 57 руб./$1, но со среды, после уплаты налогов, активность экспортеров сократится, что позволит рублю стабилизироваться. В центре внимания на глобальном рынке будут предварительные индексы PMI в США и еврозоне за май, которые, вероятно, укажут на замедление экономической активности и сохранение высокого ценового давления в мае", - прогнозирует эксперт Sber CIB.

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