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24 мая 2022 года 12:50
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $178
BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Chevron Corp. с целью $178 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, открытую 6 мая 2022 года, в связи с текущей слабой технической картиной, высокой неопределенностью на товарных рынках, а так же отличным от ожиданий поведением цены акций, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Доходность составила 4,2% за 18 дней. Удержание бумаги было в момент дивидендной отсечки. С учетом дивиденда доходность - 5,1%. Индекс S&P 500 за это время упал на 3,72%", - отмечает аналитик Никита Покровский. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CHEVRON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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