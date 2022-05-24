Рубль, скорее всего, продолжит укрепление до 56 руб./$1 на текущей неделе - "КИТ Финанс Брокер"

Рубль, скорее всего, продолжит укрепление до 56 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Центральный банк продолжает предпринимать меры для стабилизации рубля. На прошлой неделе регулятор сообщил, что с 1 июня 2022г отменят ограничения на покупку валюты с "плечом". Кроме этого, стало известно, что на этой неделе Минфин РФ и ЦБ могут снизить требования об обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%. Несмотря на это, мы считаем, что данные меры пока не приведут к каким-либо результатам. В связи с этим мы ожидаем дальнейшего укрепления национальной валюты до 56 руб/$1", - пишет эксперт.

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