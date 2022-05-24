Рынок акций РФ упал к уровням конца апреля по индексу Мосбиржи из-за укрепления рубля, лидирует в откате ММК

Москва. 24 мая. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение на фоне ухудшения нешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индекс Мосбиржи откатился в район 2250 пунктов - уровня почти месячной давности, при этом лидерами снижения выступили бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" из-за решения совета директоров отказаться от дивидендов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2269,65 пункта (-1,4%, минимум сессии - 2250,59 пункта - минимум с конца апреля), индекс РТС - 1251,66 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,9%.

Доллар упал до 57,29 рубля (-0,58 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-4,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,3%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%).

Совет директоров ММК на заседании 20 мая пересмотрел февральское решение по выплате финальных дивидендов за 2021 год и рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за IV квартал, отменив прежнее решение от 25 февраля. Ранее совет директоров ММК рекомендовал выплатить 3,55 руб. на акцию по итогам 2021 года. На выплаты планировалось направить 100% свободного денежного потока за IV квартал (составил $534 млн).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%).

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, укрепление рубля ведет к снижению балансовых показателей экспортеров, поэтому их акции несут потери. В целом же картина по индексу МосБиржи не меняется - индикатор продолжает оставаться в боковике с несколько размытыми границами 2200-2470 пунктов, для выхода из коридора пока нет причин.

Лучше рынка выглядят акции "Газпрома" в ожидании, что в четверг совет директоров компании примет решение рекомендовать направить на дивиденды за прошлый год 50% чистой прибыли. Это наиболее вероятный сценарий, но существуют и риски принятия другого решения, которое обвалит котировки акций компании.

Российские монетарные власти приняли решение снизить долю продажи валютной выручки бизнеса с 80% до 50%. На какое-то время это вполне может снизить темпы укрепления рубля. Однако доллары и евро сейчас становятся рискованным активом, они в любое время могут быть заблокированы на счетах в западных банках. Причем это касается не только госкомпаний, но и частного бизнеса. Вряд ли экспортеры будут хранить значительную часть своей выручки в валюте.

Поэтому данная мера вряд ли принципиально изменит ситуацию с рублем. Какое-то время экспортеры могут "попридерживать" валюту, смотря на развитие событий на валютном рынке, но в любом случае в ближайшее время предложение долларов и евро на "Мосбирже" будет превышать спрос.

От крепкого рубля должны выигрывать банки и бизнес, ориентированный на внутренний рынок. К финансовому сектору по-прежнему рекомендуется относиться с большой осторожностью, поскольку он понес большие потери от санкций, полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник негативный, глава Еврокомиссии выступила против немедленного запрета импорта российской нефти.

Фьючерсы на индекс S&P 500 вернулись к снижению перед публикацией первых оценок деловой активности в США за май, а также выступлением главы ФРС Пауэлла. В Европе ждут данные о замедлении роста деловой активности как в секторе услуг, так и в производственной отрасли в мае, что может негативно сказаться на настроениях. Глава ЕЦБ Лагард при этом все более очевидно дает понять, что ждет повышения процентных ставок уже этим летом.

Нефть снижается в рамках коррекции. Перспектива введения нефтяного эмбарго против РФ становится все более далекой, США и Саудовская Аравия готовятся к проведению встреч, а число новых случаев заражения коронавирусом в Пекине растет, что ослабляет влияние повышательных факторов на цены.

Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля может стремиться к 2200 пунктам, поводов для оптимизма в условиях ухудшения настроений за рубежом пока не наблюдается. Вечером ожидаются выступления глав ФРС и ЕЦБ, которые наверняка будут говорить о грядущем ужесточении денежно-кредитной политики, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что закрепление индекса МосБиржи ниже сильного уровня поддержки 2300 пунктов предполагает дальнейшее снижение вплоть до 2200 пунктов.

Во вторник выйдет большой блок статистики по деловой активности в Германии, Франции, еврозоне и США - предварительный индекс PMI в промышленности и секторе за май. Скорее всего, деловая активность в европейских странах и США в мае существенно замедлит свой рост, что связанно с высоким уровнем инфляции и сложностями с поставками для производства. На этом фоне негативные настроения на мировых рынках сохранятся.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что утром во вторник на рынке акций вероятно сохранение негативных настроений, что может увести индекс МосБиржи под минимумы первой половины мая, установленные чуть выше 2280 пунктов. В этом случае снижение может ускориться за счет закрытия длинных позиций в российских акциях по "стопам". Это откроет рынку дорогу к апрельским минимумам, установленным в районе 2170 пунктов.

Доллар продолжает получать поддержку со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к пику налоговых выплат накапливают рублевую ликвидность для последующей выплаты налогов. В сложившихся обстоятельствах рубль попытается продолжить рост, в результате чего доллар может уйти ниже минимумов прошлой недели, установленных в районе 57 руб./$1, полагает Зварич.

В США накануне индексы акций выросли на 1,6-2% на фоне общего увеличения аппетита к риску на финансовых рынках благодаря сигналам, что Штаты могут отменить часть торговых ограничений для Китая, введенных администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа.

Нынешний американский президент Джо Байден заявил, что вопрос пошлин на импорт китайских товаров в США находится на рассмотрении, и он намерен обсудить его с министром финансов страны Джанет Йеллен после своего возвращения из азиатского турне, сообщило агентство Bloomberg. Эти слова Байдена были интерпретированы инвесторами как сигнал возможной отмены некоторых пошлин.

Между тем, во вторник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, корейский KOSPI - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%) на фоне опасений по поводу инфляции, затмевающих оптимизм в отношении возможной отмены Штатами части торговых ограничений для КНР. Также "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,2%).

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Украине и ее влиянием на динамику цен на сырьевые товары, а также оценивать возможность негативных последствий для мировой экономики на фоне локдаунов в Китае.

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены снижаются на сохраняющихся опасениях падения спроса в Китае из-за жестких карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $112,6 за баррель (-0,7% и +0,8% в понедельник), июльская цена WTI - $109,53 за баррель (-0,7% и +0,01% накануне).

Меры поддержки экономики, в том числе налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку автомобилей, объявленные властями КНР накануне, не впечатлили инвесторов, отмечает агентство Bloomberg. Аналитики UBS Group AG понизили прогноз роста ВВП Китая на текущий год до 3% с 4,2%, эксперты JPMorgan - до 3,7% с 4,3%.

Администрация президента США Джо Байдена, тем временем, рассматривает возможность высвобождения дизельного топлива из стратегических запасов с целью сдерживания резкого роста цен. При необходимости Штаты могут быстро высвободить порядка 1 млн баррелей дизельного топлива, заявила пресс-секретарь Белого дома Эмили Саймонс.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-7%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-5,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,7%), акции ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-5,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,2%).

Qiwi оставила вопрос выплаты дивидендов на рассмотрении, сообщит о своих решениях позднее, сообщила компания. Группа отмечает, что в настоящее время существуют и технические сложности для распределения дивидендов, например, ограничения ЦБ РФ на передачу дивидендов иностранным материнским компаниям, а также отсутствие налаженного взаимодействия между Euroclear и "Национальным расчетным депозитарием" (НРД).

Qiwi решила отказаться от выплаты дивидендов по итогам IV квартала 2021 года. По итогам III квартала 2021 года группа выплатила дивиденды в размере $0,30 на одну акцию.

Подорожали бумаги ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+21,5% и +19,35 "префы"), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,1% и +23,4% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,54 млрд рублей (из них 2,57 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 852,91 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 350,42 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").