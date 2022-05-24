Растет вероятность достижения долларом паритета с евро - "ВТБ Мои Инвестиции"

Растет вероятность достижения долларом паритета с евро, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что, скорее всего, Европейский ЦБ начнёт повышать процентную ставку в июле, а в сентябре она уже перестанет быть отрицательной. Это означает, что К.Ладгард склоняется в пользу постепенного повышения процентной ставки на 25 б.п. на в июле и сентябре. Ранее на рынке были спекуляции в отношении резкого подъёма ставки сразу на 50 б.п. Заявление главы ЕЦБ поддержало рост евро. За последние 8 торговых сессий пара EUR/USD отошла вверх на 3 "фигуры" от 1,035 - минимумов 2017г. "Отскок" составляет уже 1/3 от падения европейской валюты с начала года. Тем не менее ЕЦБ существенно отстаёт в реагировании на инфляционные вызовы, а энергетический кризис ухудшает перспективы экономики еврозоны. Это способно отбросить пару EUR/USD к паритету", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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