Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 57-61 руб./$1 на текущей неделе - "Фридом Финанс"

Валютная пара USD/RUB, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 57-61 руб./$1 на текущей неделе, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Укрепление нацвалюты продолжается. В Минэкономразвития допустили, что курс доллара и евро к рублю достиг минимума, но словесные интервенции не способны удержать российскую валюту от дальнейшего укрепления. Импортеры, в свою очередь, не смогут выкупить с рынка весь объем продаваемой иностранной валюты, даже если спрос с их стороны усилится. Можно ожидать, что по окончании налогового периода и при отсутствии платежей за газ укрепление российской валюты приостановится, - отмечает эксперт в комментарии. - Минфин снизил требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 50%. На наш взгляд, это не приведет к перелому тренда в ближайшее время, но замедлит укрепление рубля. Основное давление оказывают продажи евро после получения платежей за газ из недружественных стран (норма реализации иностранной валюты составляет 100%). Как следствие, в дни, когда будут проходить продажи, курс USD/RUB будет снижаться под давлением пары EUR/RUB. В перспективе можно ожидать снижения нормы продажи выручки до 30%, что, на наш взгляд, приведет к балансировке спроса и предложения. На текущей неделе пара USD/RUB, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 57-61 руб./$1".

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