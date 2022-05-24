Курс доллара вряд ли опустится ниже уровня 50 руб./$1 до конца 2022г - "Открытие Инвестиции"

Курс доллара вряд ли опустится ниже уровня 50 руб./$1 до конца 2022г, полагает эксперт управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Руслан Мустаев.

"Радикальное падение импорта в марте-апреле и продолжающиеся продажи выручки экспортеров привели к дисбалансу на валютном рынке: продавцов много, а покупателей - маловато будет. Профицит по счету текущих операций превысил $100 млрд за четыре месяца текущего года, а обычной компенсации в виде оттока по счету финансовых операций, опять же, взять неоткуда. Отсюда и звание "самой привлекательной валюты", которым наградили российский рубль аналитики Bloomberg", - отмечает Мустаев.

Эксперт подчеркивает, что у столь крепкого рубля есть и минусы: доходы экспортеров в рублях снижаются за падением стоимости барреля нефти (в рублях). В связи с этим ЦБ РФ принял решение упростить переводы частных лиц за рубеж, подняв планку до $50 тысяч в месяц, что может помочь сбалансировать валютные потоки.

"Ответом же на вопрос "на сколько в принципе может укрепиться рубль" будет следующая нехитрая математическая операция: берем цену нефти Brent ($112 на 24.05.22), дисконт российской Urals ($35) и цену на нефть, при которой балансируется бюджет (условно 3500 руб.). Считаем: 3500/(112-35)~45,5 руб./$1. Представляется маловероятным, что этот уровень будет достигнут, ведь у правительства и ЦБ немало средств для сдерживания столь обвальной ревальвации. К тому же, расходы бюджета в 2022г вырастут, а доходы очевидно упадут, в связи с чем вряд ли доллар уйдет ниже уровня 50 руб./$1", - прогнозирует эксперт.

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