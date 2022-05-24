Принципиальное изменение курса рубля в ближайшее время маловероятно - "Алор Брокер"

Принципиальное изменение ситуации с курсом рубля по отношению к доллару и евро в ближайшее время маловероятно. считает руководитель отдела инвестиционного консультирования инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российские монетарные власти в понедельник приняли решение снизить долю обязательной продажи валютной выручки экспортеров с 80 до 50%. На какое-то время это вполне может снизить темпы укрепления рубля. Однако доллары и евро сейчас становятся рискованным активом, они в любое время могут быть заблокированы на счетах в западных банках. Причем это касается не только госкомпаний, но и частного бизнеса. Вряд ли экспортеры будут хранить значительную часть своей выручки в валюте, - пишет эксперт в комментарии. - Поэтому не ждем, что данная мера принципиально изменит ситуацию с рублем. Какое-то время экспортеры могут попридерживать валюту, смотря на развитие событий на валютном рынке, но в любом случае в ближайшее время предложение долларов и евро на Московской бирже будет превышать спрос".

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