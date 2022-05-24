Снижение ставок по вкладам в банках повышает сравнительную привлекательность ОФЗ - ПСБ

Снижение ставок по вкладам в банках повышает сравнительную привлекательность ОФЗ, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Эксперт напоминает, что по итогам торгов в понедельник доходность ОФЗ срочностью 1-3 года выросла на 10 - 20 б.п., а более длинные бумаги консолидировались на ранее достигнутых уровнях. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,05%. Объем торгов по индексу составил 8,9 млрд руб.

"Преобладание продаж в коротких ОФЗ и покупок в среднесрочных и длинных отражает повышение ожиданий более низких ставок по мере замедления инфляции, - указывает Монастыршин. - По данным ЦБР, за вторую декаду мая средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 11,8% (-30 б.п.). Наиболее высокая ставка соответствует вкладам на срок 3-6 месяцев. На срок свыше 1 года ставка снизилась до 8,33% (-160 б.п.). Такая динамика ставок отражает ослабление потребности банков в ликвидности (на прошлой неделе банки размещали на депозитах в ЦБР на 1,8 трлн руб. больше, чем привлекали), а также ожидания по снижению ключевой ставки на горизонте года. По нашим оценкам, в июне-июле ставки по вкладам могут снизиться еще на 100-200 б.п.".

На взгляд аналитика банка, при такой динамике ставок по вкладам растет сравнительная привлекательность ОФЗ, которые позволяют получить доходность выше 10% годовых на срок более года. Эксперт ожидает, что во вторник ОФЗ срочностью более двух лет продолжат торговаться с доходностью в диапазоне 10,2-10,5% годовых. Умеренное давление на рынок может оказать ухудшение конъюнктуры внешних рынков. В то же время до выхода данных по недельной инфляции в РФ в среду Монастыршин не ожидает активных продаж.

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